Le 31 juillet dernier, le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 a abouti à la condamnation du capitaine Moussa Dadis Camara et de plusieurs de ses collaborateurs. Cette étape marquante de la justice guinéenne a été saluée tant sur le plan national qu’international. Cependant, le processus est loin d’être terminé, car certains accusés ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Conakry, nécessitant ainsi des ressources supplémentaires pour poursuivre cette quête de justice.

Dans ce contexte, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Yaya Kairaba Kaba, a convoqué récemment une réunion du Comité de pilotage du procès du massacre du 28 septembre 2009. L’objectif principal était de faire le point sur la situation financière après la première phase du procès et d’évaluer les besoins pour la suite des procédures.

Au cours de cette rencontre, un accent particulier a été mis sur la nécessité d’un soutien financier pour l’indemnisation des victimes ainsi que pour le financement de l’appel. Le ministre Kaba a souligné l’importance de cette démarche pour garantir la poursuite des efforts visant à rendre justice aux victimes et à maintenir la crédibilité du système judiciaire guinéen.

« Il était essentiel que le Comité de pilotage se réunisse pour tirer les leçons, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur la gestion de nos relations avec les partenaires. Si ce procès a pu avoir lieu, c’est avant tout grâce à la volonté politique affirmée du CNRD sous l’égide du général de corps d’armée Mamadi Doumbouya », a déclaré le ministre.

Yaya Kairaba Kaba a également lancé un appel pressant à la communauté internationale et aux partenaires nationaux pour qu’ils continuent d’appuyer financièrement la procédure d’appel. Il a rappelé que les résultats obtenus lors de la première phase du procès ont été largement salués, renforçant ainsi la nécessité de maintenir cet élan.

« Nous entamons désormais la phase d’appel, qui nécessite également un soutien financier significatif. Au vu des résultats obtenus, applaudis tant par la communauté internationale que nationale, nous sollicitons l’accompagnement continu de nos partenaires, en qui nous plaçons beaucoup d’espoir », a-t-il conclu.

Cette phase d’appel s’annonce cruciale, non seulement pour les victimes et leurs familles, mais aussi pour l’avenir de la justice en Guinée. Le soutien financier et politique de la communauté internationale sera déterminant pour assurer que ce procès emblématique se poursuive jusqu’à son terme, dans le respect des normes de justice et d’équité.