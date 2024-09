Ce samedi 31 août 2024, l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a célébré ses 13 années d’existence avec une conférence-débat marquant également la Journée mondiale du blogging. Sous le thème “L’avenir du blogging à l’ère des réseaux sociaux”, cette rencontre a réuni des acteurs clés du domaine, des blogueurs chevronnés aux jeunes aspirants, autour de discussions essentielles sur le rôle et l’avenir du blogging dans un monde de plus en plus dominé par les réseaux sociaux.

Baro Condé, secrétaire général d’ABLOGUI, a profité de l’occasion pour revenir sur les réalisations de l’association depuis sa création en 2011. Il a mis en avant certaines des initiatives phares d’ABLOGUI, comme le projet “Guinée Vote”, qui a marqué l’introduction de l’observatoire citoyen des élections en Guinée, ainsi que le projet Lahidi, axé sur la transparence dans la gestion de la chose publique. Il a également mentionné les efforts de l’association pour la formation de près de 1 000 citoyens et journalistes dans la lutte contre le désordre informationnel.

Concernant le thème “L’avenir du blogging à l’ère des réseaux sociaux”, Fatoumata Chérif, blogueuse et web activiste, a ouvert la discussion en soulignant l’importance du blog à l’heure actuelle, particulièrement grâce à son caractère multimédia. « Ce qui rend le blog très important de nos jours, c’est son caractère multimédia. Au-delà de l’écriture, on peut prouver et montrer ce qu’on dit dans un texte », a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur la capacité du blogging à atteindre diverses cibles et à influencer positivement les communautés.

Pour l’initiatrice de la campagne “Selfie Déchet”, le blogging ne se limite pas à la dénonciation des maux de la société, mais doit aussi s’accompagner d’actions concrètes visant à changer les choses. « Le blogging a de l’avenir et il l’aura toujours tant qu’on aura des personnes passionnées capables de produire de l’information sans orienter leur communauté dans le mauvais sens », a-t-elle ajouté, en évoquant le concept de journalisme citoyen comme une forme de journalisme capable de transformer les réalités locales.

Thierno Ciré Diallo, panéliste et membre d’ABLOGUI, a pris la parole pour aborder les défis actuels auxquels font face les blogueurs, en particulier la perception publique souvent négative. « L’objectif de cette conférence est de discuter des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que blogueurs, mais aussi de réfléchir aux actions que nous pouvons entreprendre pour redonner au blogging son image », a-t-il expliqué.

Pour cet ancien blogueur, les blogueurs sont souvent injustement associés à des individus qui propagent de la désinformation ou des propos injurieux. Il a insisté sur la nécessité pour les blogueurs de rester responsables dans la diffusion de l’information, tant par le contenu que par la méthodologie utilisée. « Le blogueur est avant tout attendu à être responsable, à travers les informations qu’il diffuse, mais aussi par la manière dont il les diffuse », a-t-il conclu.

La célébration des 13 ans d’ABLOGUI et la Journée mondiale du blogging ont permis de réfléchir collectivement à l’avenir du blogging dans un contexte où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. Les discussions ont mis en lumière l’importance de maintenir une approche responsable et éthique dans la production de contenu, tout en continuant à utiliser le blogging comme un outil puissant pour l’éducation citoyenne et la promotion de la démocratie en Guinée.