Les négociations pour tenter de rapprocher l’ANAD et certaines formations politiques de l’opposition comme l’UFR, le MoDeL et le PEDN se poursuivent de la plus belle manière, selon le président du Rassemblement pour la République (RPR).

Diabaty Doré indique que cette démarche vise à permettre aux partis politiques de l’opposition de former un bloc autour de Cellou Dalein Diallo, en vue de faire face au pouvoir de Conakry.

Pour aller un peu plus vite, les responsables ont trouvé un personnage de consensus pour faciliter le rapprochement notamment entre les anciens Premiers ministres de Lansana Conté, souvent accusés par l’actuel chef de l’État d’être à la base du retard de la Guinée.

«Depuis que notre victoire a été volée lors de la présidentielle du 18 octobre 2020, notre président a appelé au ressemblent. Nous avons commencé les négociations il y a presque deux mois. Les partis issus du FNDC et les partis de l’ANAD, nous avons élaborés un texte et aujourd’hui il y a un médiateur dont je vais taire le nom. Il n’y a que trois partis, l’UFR, le MoDeL et le PEDN. Nous avons donné mandat à notre président Cellou Dalein Diallo, de continuer la négociation avec ces partis parce que nous voulons un rassemblement pour faire face à cette dictature qui est en face de nous», a-t-il expliqué lors d’un entretien à Bonheur FM.

Selon certaines indiscrétions, cette démarche du leader de l’UFDG n’est pas bien accueillie par tous les responsables de l’Anad. Ce qui est totalement “faux” rétorque Diabaty Doré.

Il précise d’ailleurs que c’est une initiative qui vise à faire face à la situation actuelle du pays y compris les propres préoccupations de la population.

«Aucun responsable de l’ANAD ne vous dira qu’il n’est pas d’accord avec ce rapprochement. Ce rapprochement consiste à faire face aux difficultés que les Guinéens traversent. Je pense que les Guinéens ont besoin de cela, les Guinéens n’attendent que cela», croit savoir l’opposant.