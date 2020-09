Les nouveaux commissaires de la Haute autorité de la Communication (HAC) sont rentrés en fonction ce mardi 1er septembre 2020. La cérémonie de passation de service entre l’ancienne équipe dirigée par dame Martine Condé et la nouvelle équipe s’est déroulée au palais du 25 août, siège de l’institution.

En présence des ministres et autres cadres du gouvernement, la présidente sortante de la HAC a dressé le bilan de son équipe au cours des 5 dernières années.

Martine Condé a fait savoir que durant ce quinquennat, son équipe a pu atteindre quelques objectifs, notamment l’édition et la remise des premières cartes de presse sécurisé avec un numéro d’identification attribué à chaque journaliste.

« Une mission de contrôle général conjointement menée par la haute autorité de la communication, le ministère de la communication et celui des postes et télécommunication et de l’économie numérique dans les sièges des radios et télévisions installées sur l’ensemble du territoire national(…) », a-t-elle cité.

Martine passe désormais la destinée de l’institution de régulation des médias en Guinée, à Boubacar Yacine Diallo, qui faut-il rappeler, l’a dirigée quant elle (la Hac) était appelée le CNC (conseil national de la communication).

Ce retour du journaliste écrivain sera une occasion pour assainir la profession (le journalisme) dans le pays.

« Ayons le courage de le dénoncer ici et maintenant, une horde d’individus se présentant comme des journalistes et qui n’y vivent que pour chercher de l’argent. Cette horde, nous devons la mettre hors d’état de nuire », dévoile monsieur Yacine.

« La collaboration de tous les journalistes contre elle, est attendue. Parce que si nous ne commençons pas à assainir notre profession, ceux qui sont venus s’enrichir de manière illicite, terniront notre image. »

Il poursuit aussi: « nous allons assainir la presse. C’est l’une des tâches urgentes. Et nous avons une arme. L’arme c’est la carte de presse. Elle est obligatoire et elle est délivrée par la Hac. »