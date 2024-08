Le leader de l’UFDG a réagi au verdict du Tribunal de première instance de Dixinn dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009.

Cellou Dalein Diallo se réjouit de la décision 15 ans après le massacre les douloureux événements. “Je me réjouis profondément de l’organisation dudit procès, qui a permis de confronter les victimes et les présumés responsables de ces atrocités. Grâce à la retransmission en direct des audiences, la population a pu suivre de près le déroulement de ce moment crucial pour la vérité et la justice en Guinée, jusqu’au prononcé du verdict”.

“En tant que survivant du massacre” et leader des forces vives d’alors ayant appelé à la manifestation, l’opposant en exil a félicité la FIDH, l’OGDH, l’AVIPA, la CPI qui ont contribué à l’organisation de ce procès. “Leur pression constante et leur soutien financier ont été déterminants pour la tenue de ce procès”, a souligné Cellou Dalein.

“Je souhaite vivement que la junte actuelle tire toutes les leçons de ces événements douloureux et du procès qui s’en est suivi, afin que la Guinée ne revive jamais de telles tragédies. La justice et la mémoire des victimes doivent rester au cœur de notre quête de paix et de réconciliation”, a-t-il conclu.