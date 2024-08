Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de la version beta de www.rezo.money, une plateforme digitale innovante spécialement conçue pour les Africains vivant à l’étranger.

Prévue pour une couverture totale de l’Afrique dès le mois d’août, www.rezo.money offre une solution ultra simplifiée, rapide et sécurisée pour soutenir vos proches. Que ce soit pour transférer du crédit téléphonique, acheter des passes internet, payer des factures ou envoyer des bons d’achat pour les courses familiales, notre plateforme est accessible à tous, quel que soit le niveau d’éducation.

Version beta déjà disponible

En attendant le déploiement à grande échelle, une version initiale de www.rezo.money est déjà disponible en ligne pour les utilisateurs envoyant des fonds vers la Guinée, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Congo et le Sénégal.

Pourquoi Choisir www.rezo.money ?

Bien qu’il existe déjà plusieurs plateformes similaires, www.rezo.money se distingue par ses fonctionnalités uniques :

Transactions Faciles : Envoyez en quelques clics sans créer de compte. La création de compte est facultative.

: Envoyez en quelques clics sans créer de compte. La création de compte est facultative. Fidélité Récompensée : Accumulez des points de fidélité pour chaque transaction.

: Accumulez des points de fidélité pour chaque transaction. Expérience Personnalisée : Des suggestions personnalisées grâce à l’intelligence artificielle pour une expérience utilisateur inégalée.

Accessibilité et disponibilité

Accessible 24/7, www.rezo.money vous permet de gérer les besoins de vos proches à tout moment et de n’importe où. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, restez connecté et soutenez vos proches facilement.

Ciblage des africains vivant à l’etranger

www.rezo.money a été spécialement conçu pour les Africains vivant à l’étranger, facilitant ainsi la connexion avec leurs familles et amis restés au pays. En permettant l’envoi de recharges téléphoniques, le paiement de factures locales et l’envoi de bons pour les courses, nous aidons les envoyeurs à rester proches de leurs familles et à les soutenir efficacement.

Offres spéciales pré-lancement

Pour cette phase de pré-lancement, nous proposons des réductions entre 1,00 € et 5,00 € au hasard avec le code G360, exclusivement pour les nouveaux utilisateurs vivant à l’étranger.

À Propos de Nous

www.rezo.money est une initiative de Rezo Inclusif Ltd, une entreprise engagée à fournir des solutions numériques innovantes pour améliorer la vie quotidienne des consommateurs africains. Pour plus d’informations, visitez notre site web à l’adresse www.rezo.money ou contactez notre service client à hello@rezo.money.

Contacts Presse :

media@rezo.money