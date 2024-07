Le gouvernement guinéen a annoncé, le dimanche 30 juin 2024, la fermeture des activités de pêche industrielle et démersale dans la zone maritime guinéenne. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions du Plan d’Aménagement et de Gestion des Pêcheries Maritimes Démersales et Petits Pélagiques, adopté par arrêté A/2023/4552/MPEM/SGG du 29 décembre 2023.

Selon le communiqué, cette fermeture de 2 mois débute ce 1er juillet et prend fin le 31 août 2024. Elle s’applique dans la zone comprise entre la ligne de base et la limite des 60 milles marins. Toutefois, la mesure ne concerne pas les activités de pêche artisanale et celles de pêche semi-industrielle pélagique utilisant le filet maillant encerclant de surface ou la senne tournante.

Pour minimiser les impacts de cette mesure sur l’approvisionnement du marché local en poissons, le gouvernement, à travers le ministère de la Pêche et de l’Économie maritime, compte appliquer quelques dispositions. Dès ce mardi, il est imposé un accord d’exonération de droits et taxes à l’importation de 15 000 tonnes de produits halieutiques aux sociétés autorisées à cet effet, afin de maintenir la cadence d’approvisionnement régulier du marché local. Il y a également l’interdiction encadrée de l’exportation et/ou de la réexportation de poissons.

Il importe de signaler que des espèces particulières de produits halieutiques non prisées sur le marché local peuvent être exportées, après l’obtention d’une autorisation afférente, délivrée par le ministère de la Pêche et de l’Économie maritime.

Ce repos biologique de 2 mois vise à favoriser la reconstruction des stocks et la croissance des ressources halieutiques, afin d’en assurer une exploitation durable.