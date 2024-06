Conakry, 1er juin 2024 – Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel, parti déchu par le Comité National de Rassemblement pour le Développement (CNRD) le 5 septembre 2021, a sévèrement critiqué la déclaration politique générale du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Oury Bah, présentée devant le Conseil national de la transition.

Le Premier ministre Amadou Oury Bah est resté dans la ligne directrice fixée par le général Mamadi Doumbouya. C’est pourquoi, il a structuré sa présentation autour de trois axes : le social, l’économique et le politique.

Concernant l’axe social, Bah a insisté sur la nécessité de rétablir le vivre ensemble, de créer les conditions pour la paix, la quiétude et la solidarité entre tous les citoyens. Marc Yombouno conteste cette vision : “Est-ce qu’on peut parler du bon vivre ensemble où les principaux acteurs politiques sont écartés de la discussion de la chose politique ? Est-ce qu’on peut parler du bon vivre ensemble où des dirigeants qui ont servi le pays loyalement croupissent il y a de cela maintenant plus de deux ans en prison sans preuves ni jugement ?”

En ce qui concerne l’axe économique, destiné à amorcer le développement pour assurer le bien-être des populations guinéennes, Yombouno a été tout aussi critique : “Ça fait maintenant deux ans, est-ce que le citoyen guinéen vit bien ? Par rapport aux temps d’Alpha Condé, prenons certaines conditions de vie : l’électricité, l’internet, la presse, l’eau, les prix, qu’est-ce qui était meilleur ? C’est hier. Donc, cet axe en le jugeant, vraiment le résultat est presque négatif.”

Sur l’axe politique, visant à bâtir les fondamentaux de l’État de droit avec des institutions fortes et crédibles, Yombouno a dénoncé l’absence de progrès notamment dans le volet judiciaire : “Est-ce que la boussole tient ? Elle s’est fracassée. Quand les décisions de justice ne sont pas rendues, quand certaines sont rendues et on refuse de les exécuter. La CEDEAO même demande de libérer Kassory et ses compagnons. Certains juges de la CRIEF demandent aussi de les libérer ainsi que la Cour suprême mais quelqu’un dit non.”

Enfin, il a critiqué l’affirmation du Premier ministre selon laquelle l’exécutif n’intervient pas dans le judiciaire : “Après son intervention, le PM dit que l’exécutif n’intervient pas dans le judiciaire. Est-ce que c’est vrai ? Ça peut être vrai dans quelque chose de normal. Mais même en Europe quand on arrive à un niveau, l’exécutif intervient.”

La déclaration politique du Premier ministre a donc été vivement contestée par Marc Yombouno, qui juge que les promesses et les missions énoncées ne correspondent pas à la réalité vécue par les citoyens guinéens.