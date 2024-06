Conakry, 31 mai 2024 – Le Premier ministre Bah Oury a présidé ce vendredi la cérémonie de lancement de la session du comité de pilotage du Programme National de Recensement Administratif à Vocation d’État Civil (PN-RAVEC). Cette session, tenue dans la salle de conférence du ministère de l’Administration du territoire, marque une étape importante dans le processus de recensement administratif en Guinée. En présence du ministre Secrétaire général de la Présidence et de plusieurs membres du gouvernement, M. Bah a souligné l’importance stratégique et juridique de cette initiative.

Le PN-RAVEC, dirigé par le Général de 2e section Biro Condé, a pour objectif de régulariser la situation des citoyens guinéens et de définir les axes stratégiques du recensement. Selon le Premier ministre, “Nos compatriotes se perdent parfois dans des appellations telles que RGPH4 et RAVEC, et se demandent à quoi sert le recensement.” Il a expliqué que le PN-RAVEC est essentiel pour améliorer la gestion et le ciblage des politiques publiques de l’État.

Le Premier ministre a également évoqué l’importance du PN-RAVEC dans le contexte du retour à l’ordre constitutionnel. “Bien que la question du retour à l’ordre constitutionnel soit importante dans le contexte actuel, le PN-RAVEC a une dimension qui dépasse cette question,” a-t-il déclaré. Il a rappelé que lors de la pandémie de Covid-19, les États voisins avaient pu cibler les allocations de ressources à leurs compatriotes grâce à des systèmes de recensement efficaces, contrairement à la Guinée.

Pour Bah Oury, le PN-RAVEC permettra de créer un fichier électoral fiable, essentiel pour le retour à l’ordre constitutionnel. “Dans le contexte actuel, le PN-RAVEC permettra l’extraction des données nécessaires pour que le fichier électoral nous permette de retourner à l’ordre constitutionnel de manière efficace et concertée, évitant ainsi que la question du fichier électoral ne devienne une source de contestation et de décrédibilisation de l’autorité publique,” a-t-il ajouté.

Il a insisté sur le fait que le PN-RAVEC doit devenir le socle d’une administration publique transformée en profondeur. “C’est pourquoi, malgré les vents contraires, il est essentiel de faire en sorte que le PN-RAVEC soit le socle sur lequel l’État guinéen pourra bâtir une administration publique transformée en profondeur,” a-t-il souligné.

Le recensement administratif à vocation d’état-civil vise à doter le pays d’un fichier d’état civil, d’un registre national de l’état civil et d’un fichier électoral. Il fournira également une base de données interopérable avec les systèmes de santé, de sécurité, de justice et de services fiscaux.

En conclusion, le Premier ministre a affirmé que l’efficacité des politiques publiques dépend du PN-RAVEC. “Cette fondation sera la base sur laquelle nous construirons des étages : le premier niveau est le fichier électoral, le second sera la sécurité sociale pour nos compatriotes”, a-t-il conclu.

Le lancement du PN-RAVEC représente une véritable révolution pour la Guinée, visant à tourner la page d’une gouvernance longtemps hasardeuse et inefficace. La classe politique guinéenne., réunie au sein des forces vives, estime toutefois que l’on pourrait se passer du RAVEC pour économiser de l’argent et du temps, soulignant ainsi les divergences sur la voie à suivre pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel.