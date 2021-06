En Guinée, le débat autour d’une éventuelle hausse du prix du carburant focalise toutes les attentions. Le président de l’UDRG lui, a déjà une lecture un peu particulière de la situation.

Ce n’est pas la première ni la deuxième fois, que le pays fait face à une crise liée au carburant. Bah Oury dénonce le tâtonnement avec lequel les autorités guinéennes ont toujours géré la crise.

«Depuis 2018, c’est le même débat autour du carburant. On continue dans les mêmes discours et dans les mêmes échanges. Fondamentalement, on a pris en compte les difficultés et les rigidités structurelles de l’économie guinéenne pour essayer de résoudre un problème et d’avancer. Tous les trois ans, il y a un problème avec le carburant», déplore l’opposant

«Les autorités guinéennes et ça, c’est avant l’arrivée de M. Alpha Condé, ne sont jamais soucieux de se poser effectivement le problème de savoir pourquoi la Guinée n’avance pas, quels sont les véritables problèmes qui se posent. Le seul président qui a essayé des mesures énergiques et qui n’a pas pu être accompagné dans la durée pour prendre en compte les imperfections et les corrigées, c’est le président Conté. Mais malheureusement, on a pas pu progresser», regrette l’ancien ministre de la réconciliation nationale.