Les spéculations autour d’une éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe suscitent encore des réactions au sein de l’opinion publique.

Contacté par notre rédaction, ce mardi 01 juin, Sékou Koundouno affirme que le gouvernement fait des économies sur le pétrole.

Selon cet activiste de la société civile, l’Etat préleve plus de 2000 GNF sur chaque litre vendu à la pompe.

«Nous n’allons pas manquer de démonter le mensonge éhonté du dictateur Alpha condé qui a voulu faire passer cela comme étant des pertes accumulées par son régime dictatorial. Mais comme vous le savez, le FNDC a travers son expertise nous avons pris possession de ce document classé top secret que nous avons rendu public afin de décortiquer et démontrer le mensonge d’État et faire comprendre aux citoyens que depuis des années jusqu’au mois de mai 2021, l’Etat prélevait plus de 2000 GNF comme étant le bénéfice engendré dans la vente du litre du carburant à la pompe», soutient-il.

Le chargé des stratégies du FNDC justifie cette volonté d’augmenter le prix du carburant comme une manière pour le gouvernement de faire payer aux citoyens la facture de sa mauvaise gestion.

Ceci dit, Sékou Koundouno invite la population guinéenne à ne pas se laisser faire.

«Le FNDC est dans une approche participatIve afin d’éduquer, de conscientiser, d’informer que c’est au peuple de prendre son destin en main et de ne pas se mettre dans l’optique de payer la facture salée du coup d’État constitutionnel perpétré par Alpha condé en mars et en octobre 2020.

Chacun d’entre nous est confronté à une menace. Donc à chacun d’assumer, de se révolter face à cette imposture et cette arrogance qui consiste à payer cette facture salée d’un groupe de despotes qui a voulu vaille que vaille nous mettre dans une situation de mal gouvernance systémique», conclut-il.