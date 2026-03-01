Par décret lu ce samedi 28 février 2026 à la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), Mamadi Doumbouya, a procédé à une vaste série de nominations au sein du cabinet du Premier ministre Bah Oury.

Au total, vingt hauts responsables font leur entrée dans le cabinet de la Primature. Cette réorganisation comprend la désignation d’un ministre directeur de cabinet, d’un directeur de cabinet adjoint, d’un chef de cabinet ainsi que de dix-sept conseillers aux portefeuilles stratégiques.

Le poste de ministre directeur de cabinet est confié au Dr Daouda Kamissoko. Il sera épaulé par Lancinet Hawa Doumbouya, nommé directeur de cabinet adjoint.

Madame Fatoumata Binta Diallo occupe désormais les fonctions de chef de cabinet.

Une équipe élargie de conseillers sectoriels

Le décret consacre également la nomination de dix-sept conseillers couvrant des secteurs jugés prioritaires :

Dr Saïkou Oumar Baldé, conseiller spécial ;

Mohamed Yaya Bah, conseiller chargé de mission ;

Souleymane Touré, conseiller juridique et chargé des affaires institutionnelles ;

Sidi Yaya Camara, conseiller politique, dialogue social et relations avec les acteurs nationaux ;

François Abou Soumah, conseiller chargé des affaires diplomatiques, de la coopération et des relations internationales ;

Thierno Souleymane Bah, conseiller en coordination interministérielle et suivi des réformes ;

Holomou Koni Kourouma, conseiller en stratégie économique, finance publique et financement du développement ;

Yaye Mariama Diallo, conseillère chargée du capital humain, de la jeunesse, du sport, de l’éducation et de la formation ;

Dr Imidine Touré, conseiller chargé du numérique, de la transformation digitale et de l’innovation publique ;

Cheikh Alioune Diallo, conseiller chargé des affaires territoriales, de la décentralisation et de la gouvernance locale ;

Aboubacar Camara, conseiller en communication stratégique et relations publiques ;

Aminata Bérété, conseillère chargée de la cohésion sociale, de la citoyenneté et des dynamiques communautaires ;

Taibou Diallo, conseillère chargée de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage et de l’économie bleue ;

Thierno Iliassa Baldé, conseiller chargé de la planification stratégique, du suivi-évaluation et de la performance publique ;

Bangali Matty, conseiller chargé des mines, de l’énergie et des infrastructures stratégiques ;

Dr Robert Camara, conseiller chargé de la santé, de la nutrition et de la sécurité sanitaire ;

Kadiatou Virginie Touré, conseillère chargée du suivi des projets stratégiques à financement extérieur.