La Confédération des États du Sahel (AES) a vivement réagi à l’attaque survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à Niamey, visant notamment la base aérienne 101 et l’aéroport international Diori Hamani. Dans un communiqué officiel, l’organisation régionale dénonce une opération d’envergure, qu’elle qualifie d’attaque barbare et lâche contre un État membre et contre la stabilité régionale.

Selon l’AES, les faits témoignent d’une opération soigneusement planifiée. « De toute évidence, il s’agit d’une attaque préméditée, coordonnée et aveugle, ayant visé à la fois des infrastructures stratégiques et des installations civiles, mettant gravement en danger des populations innocentes ainsi que des biens à usage civil », souligne le communiqué signé par le président burkinabé Ibrahima Traoré.

L’AES condamne avec la plus grande fermeté cette agression, estimant qu’elle ne constitue pas seulement une atteinte à la République du Niger, mais également à la sécurité collective de l’espace sahélien. « Ces actes lâches, barbares et indiscriminés constituent une attaque contre la sécurité collective, la stabilité régionale et les efforts communs de paix et de développement», insiste le communiqué.

Mise en cause de soutiens extérieurs

Dans un ton particulièrement ferme, la Confédération des États du Sahel affirme que cette attaque ne saurait être considérée comme un simple fait isolé. «

Ces violences s’inscrivent dans une stratégie de déstabilisation nourrie et entretenue par des réseaux de soutiens multiformes, y compris des appuis directs ou indirects, notamment des sponsors étatiques étrangers », déclare l’AES, qui évoque une responsabilité morale et politique de ces acteurs.

La Confédération met également en garde contre toute forme de complaisance ou de soutien, direct ou indirect, à ces actions, estimant que toute instrumentalisation de ces violences constitue une menace pour la stabilité régionale.

Face à cette situation, l’AES réaffirme la détermination de ses États membres à poursuivre la lutte contre le terrorisme. « Les auteurs de ces violences, ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur offrent des soutiens politiques, répondront de leurs actes », avertit la Confédération.

Elle insiste également sur l’unité de ses membres : « Les États membres de la Confédération AES demeurent unis, vigilants et résolument engagés dans une lutte coordonnée, souveraine et déterminée contre le terrorisme et ses soutiens, quels qu’ils soient ».

La Confédération des États du Sahel a exprimé sa solidarité totale avec le peuple nigérien, son gouvernement ainsi que les Forces de défense et de sécurité. Elle salue leur courage et leur engagement dans la protection des populations face à cette attaque.

L’Alliance AES réaffirme que ces événements ne sauraient entamer la volonté des peuples sahéliens. « Rien ne saurait entamer la détermination des peuples sahéliens à défendre leur souveraineté, à protéger leurs populations et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice et l’indépendance réelle », conclut communiqué.