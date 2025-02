La récente déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, concernant l’impossibilité d’organiser les élections générales en 2025, continue de susciter une vive agitation au sein de la classe politique. Après l’ANAD, l’UFDG et le RPG Arc-en-ciel, c’est au tour de l’Union des Forces Républicaines (UFR) de réagir à ce sujet lors de son assemblée générale, ce samedi 1er février 2025.

Pour ce membre du bureau exécutif, la contradiction entre les propos du président Doumbouya et ceux de son ministre porte-parole est une incohérence.

« Quand le président de la transition dit que les élections générales auront lieu en 2025, et que le ministre porte-parole du gouvernement affirme le contraire, je pense que c’est une incohérence totale. Rassurez-vous d’une chose : cela fait trois ans qu’on en parle. Cela ne se passera pas sans nous. Rassurez-vous de cela. Cela ne se passera pas sans l’organisation des élections. Parce que celui qui doit diriger la Guinée sera un président élu démocratiquement et non par les armes », a répliqué Ahmed Tidiane Conté.

Dans son intervention, il a rappelé aux autorités de la transition le rôle qui leur est assigné au sein de l’État :

« Ça fait plus de deux ans qu’on en parle. On explique, mais personne ne comprend. L’État, ce n’est pas l’armée. Ce n’est pas dans un camp militaire qu’on va décider de tout cela. L’armée a son rôle à jouer dans un pays, c’est essentiel. Elle joue une fonction capitale dans l’existence de l’État.

D’ailleurs, toutes les entités sont concernées : les partis politiques, la société civile, les syndicats… Tous ont leur mot à dire. Mais on ne peut pas décider du jour au lendemain de ne pas discuter avec eux sous prétexte qu’ils posent des questions. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne, et cela ne passera jamais.

Ne soyez pas perturbés par ce que vous voyez pour le moment, ni par les annonces faites à gauche et à droite. Nous avons de l’expérience, nous connaissons ce genre de situations. Comme le dit un proverbe : On ne peut pas apprendre à une vieille dame à faire le jus de pain, c’est-à-dire qu’une jeune fille ne peut pas enseigner à une vieille dame comment préparer cette boisson », a-t-il martelé.