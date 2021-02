Le communiqué de l’Ambassade de Guinée en France du 29 janvier 2021 sur la délivrance des visas, a coïncidé à une annonce du chef du gouvernement français sur la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l’Union Européenne.

A travers une autre note en date du 31 janvier 2021, la représentation diplomatique guinéenne indique que ces deux annonces ne sont pas liées.

«L’ambassade de Guinée en France à l’honneur d’informer les usagers du service consulaire que son communiqué en date du 29 janvier 2021 a pour objet d’indiquer la nouvelle procédure relative aux demandes de visas», a souligné la note.

«En effet, depuis la note circulaire du commissariat spécial de l’aéroport de Conakry, en date du 21 juillet 2020, la délivrance des visas est suspendue entre la Guinée et les pays de l’espèce Schengen, en application du principe de réciprocité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. Par une autre note circulaire en date du 30 juillet 2021, le commissariat spécial de l’aéroport de Conakry accordait des dérogations pour les catégories de personnes citées dans le communiqué du 29 janvier 2021, et pour lesquelles, l’Ambassade, sur la base d’une lettre du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger délivrait jusque-là une attestation d’embarcation pour Conakry. N’étant plus autorisée à délivrer cette attestation d’embarquement, l’Ambassade de Guinée en France a jugé nécessaire d’indiquer sur communiqué la nouvelle procédure, en invitant les bénéficiaires des dérogations à faire leur demande de visa sur la plateforme de la direction centrale aux frontières, à travers le lien E-visa suivant: https://www.paf.gov.gn./visa

L’Ambassade de Guinée en France souhaite par ailleurs préciser que la décision de la nouvelle procédure est antérieure et sans rapport avec les annonces du chef du gouvernement français sur la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l’Union Européenne.

L’Ambassade de Guinée en France espérant avoir pu clarifier sa démarche, sait compter sur la compréhension de chacun et de tous.