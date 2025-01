Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, le président de la transition a annoncé une augmentation de salaire en 2025 pour les travailleurs de l’administration publique.

Le général Mamadi Doumbouya a fait cette annonce dans son discours du nouvel an. “J’ai décidé d’augmenter les salaires des fonctionnaires. Ces deux dernières années, les agents de l’État ont bénéficié d’une augmentation de 35% de la valeur indiciaire, et une nouvelle augmentation est prévue pour cette nouvelle année. De plus, des primes de fonction seront attribuées prochainement à nos agents publics, afin de les motiver davantage et de reconnaître leur contribution essentielle au bon fonctionnement de notre Administration publique, avec la mise en place des processus de formations continues et de programmes de développement professionnel en leur faveur”, a annoncé le chef de l’Etat.

En outre, chaque fonctionnaire et contractuel permanent va bénéficier d’un avancement de 4 échelons dès 2025. “Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l’État. Grâce à la centralisation des bases de données de la Fonction publique et du Budget, nous avons aujourd’hui une gestion plus efficiente et unifiée des agents de l’État. Ce progrès a permis d’éliminer les doublons et de garantir une meilleure gestion de nos ressources humaines, gage d’une Administration publique moderne et efficace”, a indiqué le président de la transition.