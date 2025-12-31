Un peu plus de 48 heures après l’élection présidentielle du dimanche 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE) a proclamé, ce mercredi, les résultats provisoires du scrutin. À cette occasion, la directrice générale de l’institution, Djénabou Touré, a lancé un appel solennel à la paix, à la responsabilité et à la préservation de la stabilité nationale.

S’exprimant devant des membres du gouvernement ainsi que des représentants d’institutions nationales et internationales, elle a exhorté l’ensemble des acteurs politiques à accepter le verdict des urnes et à se conformer strictement aux règles démocratiques. « J’invite les acteurs politiques à respecter les règles du jeu démocratique, à accepter les voies légales de recours et à préserver la paix sociale », a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité de privilégier exclusivement les mécanismes légaux en cas de contestation.

Poursuivant son intervention, Djénabou Touré a réitéré cet appel à l’endroit des candidats en lice. « C’est en cela que j’invite les neuf candidats à ne préserver que les voies légales de recours afin de préserver la paix. En cette phase cruciale du processus électoral, j’en appelle solennellement à la responsabilité politique et à l’esprit républicain de tous les acteurs. La Guinée a besoin de stabilité, d’unité nationale, de confiance dans ses institutions », a-t-elle affirmé, tout en réitérant l’engagement de la DGE en faveur de la paix.

La directrice générale a également rappelé les principes fondamentaux qui encadrent l’action de son institution. « La Direction générale des élections réaffirme son attachement indéfectible à la légalité républicaine, à l’état de droit et à la volonté souveraine du peuple guinéen », a-t-elle souligné, évoquant par ailleurs la nécessité d’inscrire le processus électoral dans une dynamique de développement durable.

Enfin, Djénabou Touré a situé l’enjeu du moment dans une perspective historique. « La Guinée est à un tournant important de son histoire politique. Le processus engagé doit être conduit à son terme dans la paix, la transparence et le respect mutuel afin de consolider durablement notre démocratie et de renforcer la cohésion nationale », a-t-elle conclu.