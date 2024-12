Les cas de viol sont devenus récurrents dans les écoles. Les plus récents ont eu lieu dans l’intervalle d’un mois dans le Grand Conakry, précisément dans la commune de Kagbelen.

M’mahawa Camara, 6 ans, élève en 1ère année dans un groupe scolaire situé dans la commune de Kagbelen, a trouvé la mort samedi 21 décembre 2024 dans des circonstances confuses. Son corps ligoté a été retrouvé dans les toilettes de son école. Un mois plus tôt, Aïcha Bah, 8 ans, élève en 4e année dans une école franco-arabe, avait été retrouvée morte dans les toilettes de son établissement après avoir subi un viol, le 14 novembre dernier.

Face à cette situation, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Jean Paul Cedy, a interpellé les responsables des établissements scolaires. “Il a été constaté avec regret une recrudescence des cas de violences et de viols sur mineurs dans les concessions scolaires. Ce phénomène, qui touche gravement l’intégrité et la sécurité des apprenants, entache l’image de notre système éducatif et compromet la mission fondamentale de l’école : celle de protéger et de former les futurs cadres de notre nation”, a-t-il déploré dans le communiqué.

Le ministre a rappelé que “la sécurité des élèves dans les concessions scolaires relève exclusivement des directeurs des écoles et des chefs d’établissements”.

En conséquence, Jean Paul Cédy a demandé aux responsables des écoles de prendre leurs responsabilités face à ce phénomène.

“Je vous invite à prendre toutes les dispositions pour sécuriser vos concessions scolaires”, a-t-il invité, avant de prévenir que, conformément à la loi, la responsabilité de la direction de l’école ou de l’établissement où a lieu le viol sera civilement et pénalement engagée.