Le gouvernement guinéen a exprimé son indignation face au viol suivi d’assasinat de Aicha Bah retrouvé morte dans les toilettes d’une école franco-arabe au quartier Dondolikhouré dans la commune de Kagbelen. Dans un communiqué, le gouvernement condamne ce crime et rappelle l’obligation impérieuse de préservation de la vie humaine.

Face à ces drames humains devenus récurrents dans le pays et à l’orée de la célébration des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, le Gouvernement l’opinion nationale et internationale de la prise des mesures suivants: “La saisine du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubréka et l’ouverture d’une enquête pour arrêter et traduire devant la juridiction compétente les responsables de cette infraction criminelle, le durcissement de la politique pénale afin qu’aucune circonstance atténuante ne soit acceptée par les tribunaux en faveur des présumés auteurs et complices de viols et l’intensification d’actions de sensibilisation en vue d’une plus grande diffusion des dispositions légales et réglementaires sur les viols”, lit-on dans le communiqué

Une forte délégation gouvernementale, composée des ministres de la Justic, Kairaba Kaba, de l’Education, Jean-Paul Cédy et de l’Action sociale, Charlotte Daffé, s’est rendue dans la famille de la victime ce samedi 23 novembre pour présenter les condoléances et apporter la solidarité à la famille éplorée.

Pour lutter contre la récurrence de viols, le gouvernement invite la population à prêter main-forte aux services de sécurité et de justice et réitère sa détermination à mettre hors d’état de nuire tous les auteurs de cet acte.