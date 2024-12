Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger s’est de nouveau exprimé face aux appels incessants concernant le retour des civils au pouvoir en Guinée. Morissanda Kouyaté rassure que même si le pays est dirigé par un militaire, ce sont les civils qui gèrent les affaires.

Lors de son passage dans l’émission “On fait le point” sur la RTG, Morissanda Kouyaté a déclaré qu’il y a des détails qui échappent aux gens, tout en pointant du doigt les organisations internationales comme la CEDEAO et l’Union africaine, qui continuent à exiger le retour des civils au pouvoir.

« Ceux qui prennent des décisions là-bas (CEDEAO, Union africaine, NDLR) parlent du retour des civils au pouvoir alors qu’ils sont déjà là. Nous sommes déjà là : le Premier ministre, celui du Budget, des Affaires étrangères, tout le monde est civil, et les militaires nous demandent d’aller faire le travail, car ils ont pour mission de défendre le pays », a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger a salué le courage du président Mamadi Doumbouya, qui, selon lui, a clairement affirmé sa position envers les militaires : « Il leur a dit : ‘Écoutez, vous ne serez pas ministres, ni directeurs, vous allez rester dans l’armée, et nous allons donner ces responsabilités aux civils.’ » Ce message fort, selon lui, est « un signal puissant de changement et de transformation pour la Guinée. »

Par ailleurs, Morissanda Kouyaté affirme que les Guinéens doivent être fiers d’avoir Mamadi Doumbouya comme président. « Nous avons la chance d’avoir un président jeune, et je me sers de ces réalités pour expliquer aux jeunes que notre avenir est entre nos mains. »