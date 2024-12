En Guinée, le retour à l’ordre constitutionnel aura lieu en 2025. l’annonce a été faite par le chef de l’Etat dans son adresse à la nation. (Extrait du discours)

“L’année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l’ordre constitutionnel. L’adoption d’une nouvelle constitution par voie référendaire, qui reflète les aspirations de notre peuple et jette les bases d’une gouvernance stable et démocratique, en est une étape clé. L’organisation des différentes élections présidentielles, législatives et communales, dont la vulgarisation est en cours à travers tout le territoire national, constituera également un moment déterminant.

Le référendum pour l’adoption de la nouvelle constitution nous permettra de sortir de la période de refondation et d’amorcer le retour à un ordre constitutionnel normal, propice à l’évolution de notre démocratie participative. Ce processus répond à un souhait partagé par l’ensemble des Guinéens et de la classe politique. Il conforte notre ambition de bâtir pour nous et les générations futures une société fondée sur la paix, la justice et le développement socio-économique durable et responsable.

Ces différents processus électoraux se veulent transparents, inclusifs et respectueux des valeurs républicaines que nous partageons. Ils s’inscrivent pleinement dans notre volonté de bâtir une Guinée moderne”.

Il a annoncé la signature d’un décret fixation la date du référendum constitutionnel dans le premier trimestre 2025.