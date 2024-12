Le procès du leader du MoDel s’est ouvert devant le tribunal de première instance de Kaloum, ce mardi 31 décembre 2024.

Devant le juge, Aliou Bah a nié les accusations portées contre lui. “Je n’ai jamais offensé ni diffamé le chef de l’État, encore moins une autre personnalité de la République. Les discours que j’ai tenus sont des discours de responsabilité, à travers le citoyen et à travers l’entreprise. Je me sens investi du légitimité de porter un égard critique sur la situation générale de notre pays, et en particulier sur la situation de la gestion de la gouvernance”.

Les débats se poursuivent avec les questions du parquet.

L’opposant a été arrêté le 26 décembre au poste frontalier de Pamelap en partance pour Sierra Leone. Il est resté en garde à vue jusqu’au lundi 30 décembre, date à laquelle il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt.