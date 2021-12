Dans un décret publié ce jeudi 30 décembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya rappelle les missions du ministère de l’Administration du Territoire et la Décentralisation. Parmi ses missions figure l’organisation des élections politiques et référendaires.

Le président de la transition a indiqué d’abord que le MATD est chargé d’élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’Administration du territoire et de la décentralisation et veiller à leur application.

Il a ensuite rappelé que le ministère de l’Administration a la charge d’assurer le tutorat des partis politiques, d’assurer l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l’organisation des élections politiques et référendaires en République de Guinée et l’établissement et la mise à jour du fichier électoral.

2SOW