La décision du Barreau de boycotter les audiences, en guise de soutien à leur confrère “giflé” par le procureur par intérim de Coyah, impacte le fonctionnement des cours et tribunaux à Conakry.

Le barreau de Guinée a décidé, vendredi 27 octobre 2023, de boycotter toutes les procédures judiciaires en cours dans le pays pendant 2 semaines. Cette décision fait suite à un incident qui a eu lieu, mercredi 25 octobre 2023, au TPI de Coyah.

Hier, lundi, notre reporter a fait le tour dans les cours et tribunaux de Conakry pour constater l’effectivité de la décision et son impact sur les procédures en cours.

À la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), 5 audiences étaient programmées. Il s’agit d’un dossier de détournement, deux dossiers d’abus de confiance, d’un dossier de faux et usage de faux en écriture de commerce, et d’un dossier de vol et blanchiment des capitaux. Sur place, ni les magistrats, ni les avocats n’étaient sur place. Un garde pénitentiaire trouvé sur les lieux étonné de voir notre journaliste, lui lance : “tu ne sais pas qu’à l’absence des avocats, il n’y a pas de procès ?”. Un autre ajoute que les avocats sont en négociation à la Cour suprême pour tenter de trouver une solution au problème posé.

De là, notre reporter s’est rendu au tribunal de première instance de Kaloum. Là aussi, l’audience de Fodé Abass Sidimé poursuivi pour des faits présumés d’escroquerie a été renvoyée au 13 novembre faute d’avocat, étant donné que le prévenu a invoqué son droit de se faire assister par son avocat.

La procédure qui visait M. Mamadou Hassimiou Bah tendait à sa fin. L’audience de ce lundi 30 octobre 2023 devrait être consacrée aux réquisitions et plaidoiries. Malheureusement, l’audience n’a pu se tenir pour les mêmes raisons invoquées tantôt.

À la Cour d’appel de Conakry, la salle d’audience est totalement fermée. Au tribunal de première instance de Dixinn où le journaliste a terminé son périple, seuls les gardes pénitentiaires sont dans la salle d’audience.

Durant notre tournée, nous n’avons pas rencontré un seul avocat dans les cours et tribunaux de Conakry. Si le barreau ne revient pas sur cette décision, le boycott durera jusqu’au 13 novembre 2023. Ce qui portera un préjudice considérable aux prévenus, surtout ceux qui sont en détention provisoire.