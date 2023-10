Après Nouakchott, Bamako et Ouagadougou, la mission conjointe des Nations Unies est en séjour en Guinée. Profitant de cette visite, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Développement au Sahel, M. Abdoulaye Mar Dieye, a donné son avis sur le discours tenu par le colonel Mamadi Doumbouya à l’occasion de la 78e session ordinaire de l’ONU à New York.

D’entrée de jeu, le diplomate onusien a d’abord fait savoir aux autorités de la transition que l’idée de leur présence en République de Guinée pendant cette période de transition, est de voir comment les Nations Unies peuvent accompagner les processus de développement dans les pays de la sous-région qui selon lui, « sont en refondation vers un avenir meilleur ».

Pour M. Abdoulaye Mar Dieye, les pays membres de la CEDEAO doivent se référer à la République de Guinée pour sortir des convictions du passé.

« Le discours briant du président Mamadi Doumbouya sur la tribune des Nations-Unies nous définit un cadre de travail. Si tous les pays de la sous-région et d’ailleurs s’inscrivent dans cette orientation que le président a donnée, je pense que nous allons sortir dans les convictions que nous avons connues par le passé. L’avenir est très brillant dans la région et la Guinée va jouer un rôle central dans cette réappropriation de notre passé et la définition de notre futur ».