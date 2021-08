«Il n’y a pas de crise à l’UFDG, il n’y a pas de crise à l’ANAD…», c’est ainsi que le président de l’UFDG a réagi à l’information faisant état de l’existence d’une fissure au sein de son parti et au sein de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique qu’il dirige.

Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et dans certains médias en ligne, Cellou Dalein Diallo rassure que ces deux entités politiques se portent à merveille. «Il n’a y a absolument aucune crise à l’UFDG», a insisté Dalein dans “Mirador” sur FIM FM, ce 31 août 2021.

Toutefois comme toujours d’ailleurs, le leader de l’UFDG n’a pas manqué de dénoncer ce qu’il appelle de dérives du pouvoir à l’encontre de sa formation politique: «C’est vrai, nous traversons des difficultés parce que notre siège et nos bureaux sont fermés et beaucoup de nos cadres et militants restent encore en prison. Alpha Condé et son pouvoir sont jaloux de la capacité de mobilisation l’UFDG. Il est jaloux de notre capacité organisationnelle lors des dernières élections présidentielles».

Publicité

Cellou Dalein Diallo a indiqué par ailleurs, que les responsables de l’UFDG et l’ANAD poursuivent les discussions avec certains partis politiques de l’opposition membres du FNDC, pour un éventuel rapprochement en vue d’unir leurs forces afin de faire face au pouvoir actuel.