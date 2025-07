Alors que l’Union africaine vient d’achever une mission d’évaluation des besoins électoraux en Guinée, des voix s’élèvent au sein de la classe politique pour dénoncer une approche jugée partiale. Le président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), Rafiou Sow, critique une visite opaque, menée sans consultation de l’opposition, et met en garde contre les risques d’un processus excluant le dialogue inclusif.

La mission de l’Union africaine a récemment séjourné à Conakry pour évaluer les besoins électoraux du pays, à moins de deux mois du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025.

Mais cette visite est vivement critiquée par certains acteurs politiques, au premier rang desquels Rafiou Sow, qui dénonce une démarche « déséquilibrée et opaque ».

L’opposant déplore notamment que l’opposition n’ait pas été directement consultée par les émissaires de l’UA.

“L’Union africaine est venue en Guinée, mais elle ne nous a pas rencontrés. D’habitude, elle nous invite ou se déplace vers nos QG pour échanger. Cette fois, c’est le MATD qui nous a invités à rencontrer les représentants de l’UA. Dans ces conditions, on ne peut pas parler librement, ni eux non plus. Nous ne comprenons pas cette façon de faire”, a-t-il regretté.

Pour lui, cette attitude traduit un manque de considération pour l’opposition guinéenne et s’inscrit dans un contexte de silence généralisé des organisations internationales. “Cela fait plusieurs années que nous n’avons plus confiance en ces structures comme l’Union africaine ou la CEDEAO. Nous nous sentons abandonnés, y compris par les Nations unies. Aujourd’hui, alors que le pouvoir militaire confisque la transition, aucune de ces institutions ne fournit d’efforts concrets. Elles ferment les yeux sur les dérives en cours.”

Rafiou Sow rappelle que l’opposition demande, depuis longtemps, la mise en place d’un cadre de dialogue inclusif, une recommandation autrefois soutenue par l’UA et la CEDEAO, mais jamais concrétisée.

“Nous avons demandé un cadre de dialogue, que l’Union africaine et la CEDEAO avaient eux-mêmes recommandé. Mais au lieu d’exiger sa mise en place, elles collaborent avec les autorités tout en excluant d’autres acteurs majeurs du processus”, déplore-t-il.

Et de conclure par un avertissement :

“Sans cadre de dialogue, ce processus ne mène nulle part. C’est une impasse politique qui ne fera qu’aggraver la méfiance. Nous demandons un dialogue sincère, autour d’une même table avec tous les acteurs politiques et les partenaires techniques et financiers. Si l’Union africaine persiste à avancer sans cela, elle n’est clairement pas sur le bon chemin.”