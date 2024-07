Le Tribunal Criminel de Dixinn a annoncé ce mardi sa décision tant attendue concernant le procès des événements tragiques du 28 septembre 2009.

Moussa Dadis Camara, l’ancien président guinéen, et Moussa Tiegboro Camara, ainsi que Toumba Diakité, ont été jugés responsables au niveau militaire. Dadis Camara et Moussa Tiegboro Camara ont été condamnés à 20 ans d’emprisonnement chacun. Toumba Diakité, quant à lui, a écopé d’une peine de 10 ans de prison.

Claude Pivi, autre accusé de premier plan, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 25 ans. Un mandat d’arrêt a été émis à son encontre. En parallèle, Mamadou Aliou Keïta et Paul Mansa Guilavogui ont reçu des peines respectives de 11 ans et 10 ans d’emprisonnement. Blaise Goumou a été condamné à 15 ans de prison. Enfin, Marcel Guilavogui est condamné à 18 ans de réclusion.

Sur le plan civil, les accusés ont été condamnés à payer un franc symbolique à chaque ONG constituée partie civile. En termes de réparations, ils ont été condamnés au paiement solidaire : un milliard 500 millions de francs guinéens par cas de viol, un milliard par cas de morts et de disparus, 500 millions par cas de pillages, et 200 millions par cas de tortures, coups et blessures.

Toutefois, les parties ont quinze jours pour interjeter appel de la décision rendue.