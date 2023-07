La chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), a rendue sa décision ce lundi 31 juillet 2023, dans l’affaire opposant l’ancien ministre de la santé Rémy Lamah et l’État guinéen à travers la société SOGUIMAP.

Après plus d’un an de procédure devant la CRIEF, l’ancien ministre d’Alpha Condé a été finalement blanchi dans cette affaire.

Dans son verdict, la Cour a déclaré les deux prévenus non-coupables des faits pour lesquels ils sont poursuivis. Elle a ainsi renvoyé l’ex-ministre et la gérante de la société SOGUIMAP à des fins de la poursuite et a ordonné leur libération.

Le ministre Rémy Lama et la société SOGUIMAP SARL étaient poursuivis devant cette juridiction pour des faits de corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics, au préjudice de l’État guinéen et de la société ZMC.

Après la décision, l’ex-ministre visiblement très ému a fondu en larmes avant d’exprimer sa reconnaissance envers son créateur.