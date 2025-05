Le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Fodé Oussou Fofana, a réagi ce samedi 31 mai 2025 à la création du “Mouvement des réformateurs de l’UFDG”, initié par d’anciens membres du parti réunis au sein du Cercle des amis d’Ousmane Gaoual Diallo (CERAG-UFDG).

Lors d’une conférence de presse tenue la veille à Conakry, Lamarana Petty Diallo, membre du nouveau mouvement, avait affirmé : « Notre combat axé sur la voie du respect des textes statutaires de notre parti, pour la réintégration des exclus et l’organisation d’un congrès unitaire, démocratique et inclusif, a eu des échos au-delà de l’UFDG, car la justice nous a donné raison. Elle a ordonné la réintégration de M. Ousmane Gaoual par une décision en date du 23 mai 2025 et dont le délibéré est exécutoire. Cette décision renforce notre volonté de changement par la redynamisation des structures du parti, le renouvellement des instances et des responsables à tous les niveaux. Elle fortifie la justesse de notre démarche politique. Elle témoigne, si besoin en était, du bien-fondé de notre combat, des risques pris et de notre ferme volonté de réformer l’UFDG. »

Face à cette sortie publique, Fodé Oussou Fofana a préféré le cadre de l’assemblée générale hebdomadaire du parti pour répondre : « Les problèmes du parti se discutent à l’interne. Ce n’est pas dehors, ce n’est pas pendant les conférences de presse, parce que ce qui m’étonne, il y a certaines personnes qu’on n’a pas vues depuis 4 ou 5 ans, qui ne sont jamais venues une seule fois au niveau du parti », a-t-il déclaré, citant notamment Safa Tounkara, ancien représentant de l’UFDG à la CENI.

« Quand nous voyons son nom, pour dire qu’il est là pour réformer le parti, il va réformer quoi ? », s’est-il interrogé.

Concernant les récentes restructurations qui ont conduit au limogeage de certains cadres, il rappelle que le président du parti en détient la prérogative : « Quand Cellou Dalein prend la décision d’enlever quelqu’un qu’il a nommé, parce que certains n’ont pas été élus, ils n’ont pas été élus par le congrès, ils n’ont pas été élus par le parti, ils n’ont pas été élus par personne. C’est le président Cellou Dalein qui prend son bic en tant que président pour constituer son cabinet, qui les nomme. »

Fodé Oussou Fofana estime que les frondeurs doivent tirer les conséquences de leurs actes : « Nous, on avait considéré qu’ils étaient encore membres du parti. Maintenant, s’ils ne veulent pas de l’UFDG, j’aimerais qu’ils démissionnent. Je vais dire ici, clairement, le conseil politique, en accord avec le bureau exécutif, nous allons nous retrouver en début de semaine. Nous allons prendre la décision qui s’impose. Parce que, si vous promettez de l’autre côté que vous allez mouiller le maillot, il faut mouiller le maillot. Si vous promettez que vous êtes capables de prendre tous les militants de l’UFDG, c’est l’impression que vous donnez. »

Poursuivant dans le même ton, il les invite à clarifier leur position : « C’est extraordinaire. Vous n’êtes pas exclus dans le parti. Vous donnez l’impression de l’autre côté comme si on vous avait exclus. On ne vous a pas exclus. L’honnêteté et la dignité voudraient que vous preniez la décision de vous-même, de faire une lettre de démission adressée au président Cellou pour dire que vous n’êtes plus de l’UFDG. Si vous ne le faites pas, lundi, nous allons nous retrouver. Nous allons tirer les conclusions qui s’imposent. C’est clair. Nous, ce que nous avons fait, c’est que nous avons enlevé les gens à leur poste. »

Et de conclure sans ambages : « Les gens qu’on enlève à leur poste n’ont jamais été élus par quelqu’un que ce soit. Qui les a élus ? Personne ne les a élus. C’est clair. »