Réélu sans surprise à la tête de l’Union des forces républicaines (UFR), parti qu’il dirige depuis un quart de siècle, Sidya Touré a profité de l’ouverture du congrès de sa formation politique, ce vendredi 30 mai 2025, pour dresser un réquisitoire implacable contre la gestion du pays. Exilé depuis plusieurs années, l’ancien Premier ministre n’a pas mâché ses mots sur la situation socioéconomique de la Guinée.

« Le mal guinéen, c’est qu’on fait des déclarations mais on ne fait rien pour le peuple. On ne change pas sa vie. On ne l’aide pas à aller de l’avant », a-t-il déclaré, en rappelant qu’en dépit des changements institutionnels — trois Constitutions, deux Conférences nationales, des élections et même une alternance — les conditions de vie des citoyens n’ont connu, selon lui, aucune « amélioration ».

Il a également dénoncé les carences persistantes en matière de services de base : « Ce peuple souffre. Il est sans eau, sans électricité, sans soins de santé, sans éducation digne. Et on veut encore lui faire des promesses », a-t-il fustigé, dans une allusion directe au concept de « Refondation » porté par les autorités de la transition.

Pour sortir de l’impasse, Sidya Touré appelle à une rupture avec les pratiques actuelles : « Il faut remettre le citoyen au centre de notre politique, mettre fin à la gabegie », plaide-t-il. Avant de conclure sur un constat amer : « Aujourd’hui, quand vous regardez tout ce qui concerne la Guinée, qu’est-ce que vous entendez ? On a détourné ceci, on a volé cela. C’est un vrai drame. »