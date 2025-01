La sortie du ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, affirmant l’impossibilité pour la Guinée d’organiser toutes les élections nécessaires au retour à l’ordre constitutionnel en 2025, suscite la colère des acteurs sociopolitiques du pays. Pour l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), cette déclaration soulève des inquiétudes quant à la sincérité et à la cohérence du processus de transition.

L’organisation dirigée par Cellou Dalein Diallo soutient que les propos du ministre Ousmane Gaoual remettent en cause les engagements précédemment pris par le chef de la junte. L’ANAD ajoute que cette sortie accentue également la confusion et renforce la méfiance au sein de la population, ainsi que celle des acteurs politiques et sociaux.

“L’argument d’un report pour des raisons techniques, notamment l’absence d’un fichier électoral fiable, est infondé”, rétorque l’ANAD dans une déclaration publiée ce vendredi 31 janvier. Elle rappelle qu’un fichier électoral a déjà été élaboré avec l’appui de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et de la CEDEAO.

“Ce fichier a servi pour les scrutins précédents et pourrait simplement être mis à jour en retirant les électeurs décédés et en intégrant les citoyens ayant atteint l’âge de voter”, précise l’organisation.

Quant au RAVEC, bien qu’utile pour la modernisation de l’état civil en Guinée, l’ANAD souligne qu’il ne peut en aucun cas constituer la base du fichier électoral ni justifier un report des élections au-delà du délai imparti.

“Il est impératif de mettre un terme aux manœuvres dilatoires qui compromettent l’avenir démocratique du pays. La Guinée n’appartient à personne, et nul ne détient un titre foncier sur cette nation. Il est temps de cesser la diversion, de mettre fin aux tergiversations et de permettre aux Guinéens d’élire des représentants légitimes capables d’agir en leur nom.”

Pour l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie, certains postes de responsabilité exigent un minimum de rigueur et de sérieux, et il est inacceptable d’y entendre des déclarations incohérentes.

“La volonté affichée de privilégier l’élection présidentielle au détriment des autres scrutins risque de déséquilibrer les institutions en concentrant le pouvoir entre les mains d’un seul homme, au mépris du principe de séparation des pouvoirs”, a averti l’organisation, indiquant qu’il est possible de s’accorder sur les conditions et modalités d’organisation d’élections générales.

Les dirigeants de l’ANAD estiment qu’il est crucial d’éviter de répéter les erreurs du passé, qui ne feraient qu’aggraver une situation déjà insoutenable pour la majorité des Guinéens.