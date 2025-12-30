La Direction générale des élections (DGE) a publié, ce mardi 30 décembre 2025, une nouvelle vague de résultats partiels du scrutin présidentiel pour les circonscriptions électorales de l’intérieur du pays. Il s’agit de Dubreka, Forécariah, Boké, Télimélé et Faranah.
Circonscription électorale de Dubreka,
Nombre de centres de vote : 384
Nombre de bureaux de vote : 599
Bureaux de vote pris en charge : 597 (99,67%)
Total inscrit : 186 714
Total votant sur la liste des émargements : 146 082
Total votant par dérogation : 4 155
Total votant : 150 237
Taux de participation : 78,71%
Bulletins nuls : 8 028
Suffrages valablement exprimés : 142 209 (94,66%)
Résultats par candidat :
Mamadi Doumbouya (GMD) : 126 359 voix (88,85%)
Hadja Makalé Camara: 3 038 voix (2,14%)
Faya Lansa Milimouno (Bloc Libéral) : 2 096 voix (1,47%)
Abdoulaye Yero Baldé (FRONDEG) : 6 241 voix (4,39%)
Abdoulaye Kourouma (RRD) : 599 voix (0,42%)
Mohamed Nabé (ARP) : 1 310 voix (0,92%)
Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 1 528 voix (1,01%)
Elhadj Bouna Keïta : 727 voix (0,51%)
Mohamed Cherif Tounkara (MST Renouveau) : 311 voix (0,22%)
2- Circonscription électorale de Forécariah
Nombre de centres de vote : 495
Nombre de bureaux de vote : 615
Bureaux de vote pris en charge : 608 (98,66%)
Total inscrit : 157 280
Total votant sur la liste d’émargement : 133 706
Total votant par dérogation : 4 463
Total votant : 138 199
Bulletins nuls : 5 735
Suffrages valablement exprimés : 132 464 (95,85%)
Résultats par candidat :
Mamadi Doumbouya (GMD) : 130 552 voix (93,27%)
Hadja Makalé Camara (FAN) : 2 121 voix (1,66%)
Faya Lansana Milimouno : 1 583 voix (1,2%)
Abdoulaye Yero Baldé (FRONDEG) : 2 542 voix (1,92%)
Abdoulaye Kourouma (RRD) : 356 voix (0,27%)
Mohamed Nabé (ARPT) : 312 voix (0,24%)
Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 1 290 voix (0,97%)
Elhadj Bouna Keïta (RGP) : 481 voix (0,36%)
Mohamed Cherif Tounkara (MST Renouveau) : 227 voix (0,7%)
Circonscription électorale de Boké
Nombre de centres de vote : 664
Nombre de bureaux de vote : 1 010
Bureaux de vote pris en charge : 989 (97,12%)
Total inscrit : 317 560
Total votant sur la liste des émargements : 248 759
Total votant par dérogation : 7 154
Total votant : 255 993
Taux de participation : 78,81%
Bulletins nuls : 11 573
Suffrages valablement exprimés : 244 340 (95,48%
Résultats par candidat :
Mamadi Doumbouya (GMD) : 211 789 voix (86,68%)
Hadja Makalé Camara (FAN) : 4 335 voix (1,77%)
Faya Lansana Milimouno (Bloc Libéral): 4 094 voix (1,67 )
Abdoulaye Yero Baldé (FRONDEG): 16 889 voix (6,89 )
Abdoulaye Kourouma (RRD): 1 156 voix (0,47%)
Mohamed Nabé (ARPT): 1 802 voix (0,74%)
Ibrahima Abé Sylla (NGR): 2 616 voix (1,07%)
Elhadj Bouna Keïta ( RGP): 1 212 voix (0,5)
Mohamed Cherif Tounkara (MST Renouveau) : 514 voix (0,21%)
Circonscription électorale de Télimélé,
Nombre de centres de vote : 487
Nombre de bureaux de vote : 534
Bureaux de vote pris en charge : 524 (98,31%)
Total inscrit : 118 560
Total votant sur la liste des émargements : 100 658
Total votant par dérogation : 2 432
Total votant : 103 090
Taux de participation : 85,2%
Bulletins nuls : 2 728
Suffrages valablement exprimés : 100 362 (97,35%)
Résultats par candidat :
Mamadi Doumbouya (GMD) : 86 631 voix (86,32%)
Hadja Makalé Camara (FAN) : 1 534 voix (1,53%)
Faya Lansana Milimono (BL) : 1 174 voix (1,17%)
Abdoulaye Yero Baldé (FRONDEG) : 8 559 voix (0,53%)
Mohamed Nabé (ARP) : 254 voix (0,2%)
Ibrahima Abé Sylla : 1 308 voix (1,83%)
Elhadj Bouna Keïta : 275 voix (0,28%)
Mohamed Cherif Tounkara (MST Renouveau) : 264 voix (0,22%)
Circonscription électorale de Faranah
Nombre de centres de vote : 542
Nombre de bureaux de vote : 671
Bureaux de vote pris en charge : 669 (99,7%)
Total votant sur la liste des émargements : 162 945
Total votant par dérogation : 5 353
Total votant : 128 298
Bulletins nuls : 1 837
Suffrages valablement exprimés : 166 461 (98,91%)
Résultats par candidat :
Mamadi Doumbouya (GMD) : 160 983 voix (96,17%)
Hadja Makalé Camara (FAN) : 838 voix (0,5%)
Faya Lansana Milimouno (Bloc Libéral) : 987 voix (0,59%)
Abdoulaye Yero Baldé (FRONDEG) : 2 244 voix (1,35%)
Abdoulaye Kourouma (RRD) : 183 voix (0,11%)
Mohamed Nabé (ARP) : 580 voix (0,35%)
Ibrahima Abé Sylla (NGR) : 232 voix (0,14%)
Elhadj Bouna Keïta (RGP) : 256 voix (0,15%)
Mohamed Cherif Tounkara (MST Renouveau) : 158 voix (0,1%)