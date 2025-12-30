La Direction générale des élections (DGE) a entamé la proclamation des résultats provisoires partiels du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Les premières données concernent six circonscriptions électorales de la capitale, notamment Kassa, Kaloum, Ratoma, Gbessia, Matam et Sonfonia.

1- Circonscription électorale de Kassa

Nombre de centres de vote, 10.

Nombre de bureaux de vote, 11.

Nombre d’inscrits, 3 655

Total votant sur la liste d’émargement, 3 387

Total votant par dérogation, 106.

Taux de participation, 92,87 %.

Bulletins nuls, 48

Suffrage valablement exprimé, 3 445, soit 98,63 %

Résultats obtenus par candidats

Mamadi Doumbouya, GMD, 3 770, soit 97,82%.

Hadja Makalé, Camara, FAN, voix obtenue 22, soit 0,64 %.

Faya Lansana Milimouno, Bloc libéral, voix obtenue 5, soit 0,15 %.

Abdoulaye Yéro Balde, FRONDEG, voix obtenue 10, soit 0,29 %.

Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 5, soit 0,14 %.

Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 2, soit 0,06 %.

Ibrahima Abé Sylla, NGR, voix obtenue 4, soit 0,012 %.

Elhaj Bouna Keïta , RGP, voix obtenue 26, soit 0,75 %.

Mohamed Cherif Tounkara, voix obtenue 1, soit 0,03 %,

2- Circonscription électorale de Kaloum

Nombre de centres de vote 50,

Nombre de bureaux de vote 105,

Total inscrit 38.145,

Total de bureaux de vote prise en charge 103, soit 98,1 %,

Total de votants sur la liste des d’émargement 26.150,

Votants par dérogation 992,

Total votant 27.142,

Taux de participation 69,35 %,

Bulletin nul 3.294,

Suffrage valablement exprimé 23.848, soit 87,86 %.

Résultat obtenu par candidat:

Mamadi Doumbouya, GMD, 21.407, soit 89,96%

Hadja Makalé Camara, FAN, voix obtenue 513, soit 2,15 %.

Faya Lansana Milimouno, Bloc libéral, voix obtenue 175, soit 0,73 %.

Abdoulaye Yéro Baldé, FRONDEG : voix obtenue 761, soit 3,19 %.

Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 97, soit 0,41 %.

Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 180, soit 0,76 %.

Ibrahima Abé Sylla, NGR, voix obtenue 355, soit 1,49 %.

Elhaj Bouna Keïta, voix obtenue 287, soit 1,2%.

Mohamed Sherif Tounkara, voix obtenue 73, soit 0,31 %

3- Circonscription électorale de Ratoma

Nombre de centres de vote, 103.

Total bureau de vote, 267.

Total inscrits, 103.816.

Bureaux de vote pris en charge, 267, soit 100%

Total votant sur la liste d’émargement, 63.386.

Votant par dérogation, 2.405.

Total votant, 65.791.

Taux de participation, 61,94 %.

Bulletins nuls, 10.829.

Suffrage valablement exprimé, 54.962, soit 83,54 %.

Résultats obtenus par candidat :

Mamadi Doumbouya, GMD, 37.999, soit 69,14%.

Hadja Makalé Camara, 1.212, soit 2,21 %.

Dr Faya Lansana Milimouno BL, voix obtenue 1.164, soit 2,12 %.

Abdoulaye Yéro Baldé FRONDEG , voix obtenue 12.207, soit 22,21 %.

Abdoulaye Kourouma, voix obtenue 298, soit 0,54 %.

Mohamed Nabe, ARP, voix obtenue 526, soit 0,96 %.

Ibrahima Abé Sylla, NGR, voix obtenue 915, soit 1,606 %.

Elhaj Bouna Keïta, voix obtenue RGP, voix obtenue 409, soit 0,714 %.

Mohamed Chérif Tounkara, voix obtenue 232, soit 0,42 %

3- Circonscription électorale de Gbessia

Nombre de centre de vote : 208

Total de bureaux de vote 568,

Total inscrit 230.480,

Nombre de bureaux de vote prise en charge 563, soit 99,12 %.

Total votant sur la liste d’émargement 152.723,

Total votant par dérogation 4.442,

Total votant 157.165,

Taux de participation 606,9 %.

Bulletin nul, 25.212,

Suffrage valablement exprimé, 131.953, soit 83,96 %,

Résultat obtenu par candidat.

Mamadi Doumbouya, GMD, 104.222, soit 78,98 %.

Hadja Makalé Camara, FAN, 3.558, soit 2,7 %,

Dr Faya Lansana Minimouno, Bloc libéral, voix obtenue 3.833, soit 2,91 %,

Abdoulaye Yéro Baldé, FRONDEG, voix obtenue 13.653, soit 10,35 %,

Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 827, soit 0,63 %

Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 1.471, soit 1,11 %,

Ibrahima Abé Sylla, NGR, voix obtenue 2.709, soit 2,05 %,

Elhaj Bouna Keïta RGP, voix obtenue 1.085, soit 0,82 %,

Mohamed Cherif Tounkara, voix obtenue 595, soit 0,45 %,

5- Circonscription électorale de Matam

Nombre de centres de vote 148,

Nombre de bureaux de vote 263,

Bureaux de vote pris en charge 263, soit 100%,

Total inscrits 88.217,

Total votant sur la liste d’émargement 60.759,

Total votant par dérogation 2.013,

Total votant 62.772,

Taux de participation 69,57 %,

Total bulletins nuls 9.223,

Suffrage valablement exprimé 53.549, soit 85,31 %,

Résultats obtenus par candidat

Mamadi Doumbouya, GMD, 46.313, soit 86,49%,

Hadja Makalé Camara, FAN, 1.440, soit 2,69%,

Dr Faya Lansana Millimouno, Bloc libéral, 608, soit 1,13 %,

Abdoulaye Yéro Balde, FRONDEG, voix obtenue 2.663, soit 4,97 %,

Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 224, soit 0,42 %,

Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 610, soit 1,14 %,

Ibrahima Abé Sylla, NGR, voix obtenue 1.046, soit 1,95 %,

Elhadj Bouna Keita, RGP, voix obtenue 460, soit 0,86 %,

Mohamed Sherif Tounkara, voix obtenue 185, soit 0,35 %,

6- Conscription électorale de Sonfonia

Nombre de centres de vote 93,

Total bureau de vote 389,

Bureau de vote prise en charge 389, soit 100%,

Total inscrit 167.239, t

Total votant sur la liste d’émargement 97.779,

Total votant par dérogation 3.300,

Total votant 101.079,

Taux de participation 59,27 %,

Total voté nul 14.090,

Suffrage valablement exprimé 86.999, soit 86,06 %,

Résultats obtenus par candidat.

Mamadi Doumbouya, GMD 58.967, soit 67,79%,

Hadja Makalé Camara, FAN, voix obtenue 1.847, soit 2,12 %,

Dr Faya Lansana Millimouno, voix obtenue 3.160, soit 3,203 %,

Abdoulaye Yéro Baldé, FRONDEG, voix obtenue 19.222, soit 22,1 %,

Abdoulaye Kourouma, RRD, voix obtenue 616, soit 0,71 %,

Mohamed Nabé, ARP, voix obtenue 841, soit 0,97 %,

Ibrahima Abé Sylla, NGR, voix obtenue 1.502, soit 1,713 %,

Elhaj Bouna Keïta, RGP, voix obtenue 606, soit 0,69 %,

Mohamed Chérif Tounkara, voix obtenue 228, soit 0,26 %