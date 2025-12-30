La Direction générale des élections (DGE) a publié, ce mardi 30 décembre 2025, une nouvelle vague de résultats partiels du scrutin présidentiel. Après l’annonce des chiffres concernant six circonscriptions,hier, l’organe électoral a étendu, ce mardi 30 décembre, la publication à cinq autres localités. Il s’agit de trois circonscriptions relevant de la zone spéciale de Conakry (Matoto, Tombolia et Dixinn) ainsi que de deux circonscriptions du Grand Conakry, (Manéah et Sanoyah). Ces données viennent compléter progressivement le tableau des résultats provisoires dans la capitale et sa périphérie.

1. Circonscription électorale de Matoto

Nombre de centres de vote : 89

Nombre de bureaux de vote : 337

Bureaux de vote pris en charge : 316, soit 93,77 %

Total des inscrits : 145 566

Total des votants sur la liste d’émargement : 89 040

Total des votants par dérogation : 2 230

Total des votants : 91 270

Taux de participation : 61,75 %

Bulletins nuls : 12 969

Suffrages valablement exprimés : 78 301, soit 85,89 %

Résultats par candidat

Mamadi Doumbouya (GMD) : 60 563 voix (77,35 %)

Hadia Makali Kamara (FAN) : 1 781 voix (2,28 %)

Dr Faya Lansana Millimono (Bloc libéral) : 1 692 voix (2,16 %)

Abdoulaye Yéro Baldé (FDG) : 10 024 voix (12,8 %)

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 752 voix (0,96 %)

Mohamed Nabé (ARP) : 1 283 voix (1,64 %)

Ibrahima Abessilla (NGR) : 1 350 voix (1,72 %)

El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 667 voix (0,85 %)

Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 189 voix (0,24 %)

2. Circonscription électorale de Tombolia

Nombre de centres de vote : 149

Nombre de bureaux de vote : 422

Bureaux de vote pris en charge : 410, soit 97,16 %

Total des inscrits : 172 794

Total des votants sur la liste d’émargement : 110 442

Total des votants par dérogation : 3 784

Total des votants : 114 226

Taux de participation : 64,69 %

Bulletins nuls : 18 448

Suffrages valablement exprimés : 95 778, soit 83,85 %

Résultats par candidat

Mamadi Doumbouya (GMD) : 75 177 voix (78,49 %)

Hadia Makalé Camara (FAN) : 2 099 voix (2,19 %)

Dr Faya Lansana Millimono (Bloc libéral) : 2 568 voix (2,68 %)

Abdoulaye Yéro Baldé (Frondeg) : 10 802 voix (11,28 %)

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 1 020 voix (1,07 %)

Mohamed Nabé (ARP) : 905 voix (0,95 %)

Ibrahima Abe Sylla (NJR) : 1 699 voix (1,77 %)

El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 1 221 voix (1,27 %)

Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 287 voix (0,3 %)

3. Circonscription électorale de Manéah

Nombre de centres de vote : 88

Nombre de bureaux de vote : 248

Bureaux de vote pris en charge : 248, soit 100 %

Total des inscrits : 99 237

Total des votants sur la liste d’émargement : 5 044

Total des votants par dérogation : 2 088

Total des votants : 7 132

Taux de participation : 6,25 %

Bulletins nuls : 9 851

Suffrages valablement exprimés : 57 281, soit 85,33 %

Résultats par candidat

Mamadi Doumbouya (GMD) : 41 006 voix (71,59 %)

Hadia Makane Kamara (FAN) : 1 327 voix (2,32 %)

Dr Faya Lansana Millimono : 2 372 voix (4,14 %)

Abdoulaye Yéro Baldé (Frondeg) : 9 947 voix (17,37 %)

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 505 voix (0,88 %)

Mohamed Nabé (ARP) : 398 voix (0,69 %)

Ibrahima Abe Sylla (NGR) : 1 121 voix (1,96 %)

El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 443 voix (0,77 %)

Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 162 voix (0,28 %)

4. Circonscription électorale de Dixinn

Nombre de centres de vote : 279

Nombre de bureaux de vote : 346

Bureaux de vote pris en charge : 342, soit 98,84 %

Total des inscrits : 90 703

Total des votants sur la liste d’émargement : 62 339

Total des votants par dérogation : 2 577

Total des votants : 64 916

Taux de participation : 69,59 %

Bulletins nuls : 9 372

Suffrages valablement exprimés : 55 544, soit 85,56 %

Résultats par candidat

Mamadi Doumbouya (GMD) : 45 226 voix (81,42 %)

Hadia Makali Kamara (FAN) : 1 358 voix (2,44 %)

Dr Faya Lansana Millimono (Bloc libéral) : 764 voix (1,38 %)

Abdoulaye Yéro Baldé (Frondeg) : 5 906 voix (10,63 %)

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 232 voix (0,42 %)

Mohamed Nabé (ARP) : 513 voix (0,92 %)

Ibrahima Abe Sylla (NGR) : 914 voix (1,65 %)

El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 316 voix (0,68 %)

Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 255 voix (0,46 %)

5. Circonscription électorale de Sanoyah

Nombre de centres de vote : 74

Nombre de bureaux de vote : 186

Bureaux de vote pris en charge : 180, soit 96,77 %

Total des inscrits : 75 158

Total des votants sur la liste d’émargement : 55 048

Total des votants par dérogation : 1 741

Total des votants : 56 789

Taux de participation : 73,85 %

Bulletins nuls : 5 894

Suffrages valablement exprimés : 54 895, soit 89,62 %

Résultats par candidat

Mamadi Doumbouya (GMD) : 40 587 voix (79,75 %)

Hadia Makalé Camara (FAN) : 1 024 voix (2,01 %)

Dr Faya Lansana Millimono (Bloc libéral) : 1 993 voix (3,92 %)

Abdoulaye Yéro Baldé (FD) : 4 952 voix (9,73 %)

Abdoulaye Kourouma (RRD) : 282 voix (0,55 %)

Mohamed Nabé (ARP) : 604 voix (1,19 %)

Ibrahima Abe Sylla (NGR) : 748 voix (1,45 %)

El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 591 voix (1,16 %)

Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 114 voix (0,22 %)