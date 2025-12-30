La Direction générale des élections (DGE) a publié, ce mardi 30 décembre 2025, une nouvelle vague de résultats partiels du scrutin présidentiel. Après l’annonce des chiffres concernant six circonscriptions,hier, l’organe électoral a étendu, ce mardi 30 décembre, la publication à cinq autres localités. Il s’agit de trois circonscriptions relevant de la zone spéciale de Conakry (Matoto, Tombolia et Dixinn) ainsi que de deux circonscriptions du Grand Conakry, (Manéah et Sanoyah). Ces données viennent compléter progressivement le tableau des résultats provisoires dans la capitale et sa périphérie.
1. Circonscription électorale de Matoto
Nombre de centres de vote : 89
Nombre de bureaux de vote : 337
Bureaux de vote pris en charge : 316, soit 93,77 %
Total des inscrits : 145 566
Total des votants sur la liste d’émargement : 89 040
Total des votants par dérogation : 2 230
Total des votants : 91 270
Taux de participation : 61,75 %
Bulletins nuls : 12 969
Suffrages valablement exprimés : 78 301, soit 85,89 %
Résultats par candidat
Mamadi Doumbouya (GMD) : 60 563 voix (77,35 %)
Hadia Makali Kamara (FAN) : 1 781 voix (2,28 %)
Dr Faya Lansana Millimono (Bloc libéral) : 1 692 voix (2,16 %)
Abdoulaye Yéro Baldé (FDG) : 10 024 voix (12,8 %)
Abdoulaye Kourouma (RRD) : 752 voix (0,96 %)
Mohamed Nabé (ARP) : 1 283 voix (1,64 %)
Ibrahima Abessilla (NGR) : 1 350 voix (1,72 %)
El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 667 voix (0,85 %)
Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 189 voix (0,24 %)
2. Circonscription électorale de Tombolia
Nombre de centres de vote : 149
Nombre de bureaux de vote : 422
Bureaux de vote pris en charge : 410, soit 97,16 %
Total des inscrits : 172 794
Total des votants sur la liste d’émargement : 110 442
Total des votants par dérogation : 3 784
Total des votants : 114 226
Taux de participation : 64,69 %
Bulletins nuls : 18 448
Suffrages valablement exprimés : 95 778, soit 83,85 %
Résultats par candidat
Mamadi Doumbouya (GMD) : 75 177 voix (78,49 %)
Hadia Makalé Camara (FAN) : 2 099 voix (2,19 %)
Dr Faya Lansana Millimono (Bloc libéral) : 2 568 voix (2,68 %)
Abdoulaye Yéro Baldé (Frondeg) : 10 802 voix (11,28 %)
Abdoulaye Kourouma (RRD) : 1 020 voix (1,07 %)
Mohamed Nabé (ARP) : 905 voix (0,95 %)
Ibrahima Abe Sylla (NJR) : 1 699 voix (1,77 %)
El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 1 221 voix (1,27 %)
Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 287 voix (0,3 %)
3. Circonscription électorale de Manéah
Nombre de centres de vote : 88
Nombre de bureaux de vote : 248
Bureaux de vote pris en charge : 248, soit 100 %
Total des inscrits : 99 237
Total des votants sur la liste d’émargement : 5 044
Total des votants par dérogation : 2 088
Total des votants : 7 132
Taux de participation : 6,25 %
Bulletins nuls : 9 851
Suffrages valablement exprimés : 57 281, soit 85,33 %
Résultats par candidat
Mamadi Doumbouya (GMD) : 41 006 voix (71,59 %)
Hadia Makane Kamara (FAN) : 1 327 voix (2,32 %)
Dr Faya Lansana Millimono : 2 372 voix (4,14 %)
Abdoulaye Yéro Baldé (Frondeg) : 9 947 voix (17,37 %)
Abdoulaye Kourouma (RRD) : 505 voix (0,88 %)
Mohamed Nabé (ARP) : 398 voix (0,69 %)
Ibrahima Abe Sylla (NGR) : 1 121 voix (1,96 %)
El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 443 voix (0,77 %)
Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 162 voix (0,28 %)
4. Circonscription électorale de Dixinn
Nombre de centres de vote : 279
Nombre de bureaux de vote : 346
Bureaux de vote pris en charge : 342, soit 98,84 %
Total des inscrits : 90 703
Total des votants sur la liste d’émargement : 62 339
Total des votants par dérogation : 2 577
Total des votants : 64 916
Taux de participation : 69,59 %
Bulletins nuls : 9 372
Suffrages valablement exprimés : 55 544, soit 85,56 %
Résultats par candidat
Mamadi Doumbouya (GMD) : 45 226 voix (81,42 %)
Hadia Makali Kamara (FAN) : 1 358 voix (2,44 %)
Dr Faya Lansana Millimono (Bloc libéral) : 764 voix (1,38 %)
Abdoulaye Yéro Baldé (Frondeg) : 5 906 voix (10,63 %)
Abdoulaye Kourouma (RRD) : 232 voix (0,42 %)
Mohamed Nabé (ARP) : 513 voix (0,92 %)
Ibrahima Abe Sylla (NGR) : 914 voix (1,65 %)
El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 316 voix (0,68 %)
Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 255 voix (0,46 %)
5. Circonscription électorale de Sanoyah
Nombre de centres de vote : 74
Nombre de bureaux de vote : 186
Bureaux de vote pris en charge : 180, soit 96,77 %
Total des inscrits : 75 158
Total des votants sur la liste d’émargement : 55 048
Total des votants par dérogation : 1 741
Total des votants : 56 789
Taux de participation : 73,85 %
Bulletins nuls : 5 894
Suffrages valablement exprimés : 54 895, soit 89,62 %
Résultats par candidat
Mamadi Doumbouya (GMD) : 40 587 voix (79,75 %)
Hadia Makalé Camara (FAN) : 1 024 voix (2,01 %)
Dr Faya Lansana Millimono (Bloc libéral) : 1 993 voix (3,92 %)
Abdoulaye Yéro Baldé (FD) : 4 952 voix (9,73 %)
Abdoulaye Kourouma (RRD) : 282 voix (0,55 %)
Mohamed Nabé (ARP) : 604 voix (1,19 %)
Ibrahima Abe Sylla (NGR) : 748 voix (1,45 %)
El Hadj Bouna Keïta (RGP) : 591 voix (1,16 %)
Mohamed Chérif Tounkara (MST Renouveau) : 114 voix (0,22 %)