En marge du lancement officiel du processus de délivrance du permis de conduire pour motos, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a appelé à une révision à la baisse du coût du permis, qu’il juge trop élevé pour les conducteurs.

S’adressant aux participants, le ministre a d’abord rappelé que l’action publique s’accompagne toujours de critiques, mais que celles-ci ne doivent pas détourner le gouvernement de ses responsabilités :

« Ceux qui critiquent, nous les entendons. Certains dénaturent les propos, nous les écoutons aussi. Notre rôle est d’agir pour vous protéger et permettre à vos activités professionnelles de s’inscrire dans une dynamique économique réelle. »

Il a ainsi reconnu que le tarif actuel du permis moto — fixé à 890 000 GNF — constitue un obstacle pour une large partie des conducteurs, en particulier ceux qui travaillent pour un propriétaire. « Les chauffeurs de taxi-moto versent chaque jour 30 000 francs à leur patron. Ils doivent aussi garder une petite marge pour vivre. Pendant ce temps, les propriétaires encaissent jusqu’à 1 800 000 GNF par mois. Il faut que celui qui conduit puisse lui aussi vivre dignement. »

Dans cette logique, il a annoncé avoir instruit la Direction nationale des transports terrestres et l’opérateur Thomas Gregg à se réunir afin de ramener le prix du permis à un niveau acceptable, estimant que des économies peuvent être réalisées dans le processus.

Le ministre a également déclaré qu’au nom du chef de l’État, une mesure d’encouragement est envisagée : « Nous souhaitons qu’un quota soit défini afin d’offrir gratuitement les premiers permis aux candidats. Cela permettra de motiver davantage les conducteurs à entamer la formation. »

Abordant enfin la question des contrôles routiers, Ousmane Gaoual Diallo a précisé que des opérations systématiques seront bientôt menées concernant les permis des conducteurs de voitures et de camions : « Pour les motards, il n’y a pas encore de contrôle systématique, car il n’existait jusqu’ici aucun permis moto. En revanche, ceux qui conduisent voitures, camions ou bus sans permis s’exposent à des arrestations, des poursuites et des condamnations. La loi est claire : nul n’a le droit de conduire un véhicule sans permis. »

Le ministre a ainsi réaffirmé la volonté du gouvernement d’allier sécurité routière, justice sociale et accessibilité économique, au moment où la Guinée engage une réforme majeure de la mobilité.