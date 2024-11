Le Gouvernement guinéen projette de limiter l’accès des enfants aux écrans et aux plateformes numériques diffusant des contenus jugés inappropriés. Une initiative qui vise à préserver les valeurs morales et culturelles au sein de la société, face à l’influence grandissante des nouvelles technologies sur les jeunes générations.

En conseil interministériel du mardi 19 novembre 2024, le Premier ministre a souligné la nécessité de réfléchir sur une restriction des contenus inappropriés pour les enfants sur les écrans et plateformes numériques.

Pour ce faire, Bah Oury exhorte le ministère en charge des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications ainsi qu’avec tous les autres acteurs concernés, de proposer des mécanismes concrets visant à “restreindre l’accès des enfants à ces contenus par des moyens techniques (filtrage, contrôle parental obligatoire, etc.); renforcer la régulation des plateformes numériques pour qu’elles se conforment aux normes en matière de diffusion de contenu; sensibiliser les parents, éducateurs et enfants sur les risques liés à une consommation non contrôlée des écrans ; collaborer avec les acteurs du numérique pour identifier et supprimer les contenus portant atteinte à la pudeur”, précise-t-on dans le compte rendu du conseil des ministres du jeudi 28 novembre 2024.

Le chef du gouvernement a demandé à la ministre des Télécommunications de lui soumettre ses recommandations dans les meilleurs délais, afin que des mesures concrètes soient prises pour garantir la sécurité des enfants face aux nouveaux défis numériques.