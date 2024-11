A quelques de la finale de la deuxième édition de la Coupe de la Ligue entre le Hafia FC et la Renaisssance FC, les deux entraîneurs étaient devant la presse vendredi 28 novembre 2024 au siège de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel. Devant les médias, le technicien de la Renaissance FC a posé des conditions à la LGFP sur l’organisation et le déroulement de la rencontre.

L’entraîneur de la Renaissance FC, Mohamed Maleah Camara menace de boycotter la finale de la coupe de la ligue qui opposera son club au Hafia Fc au stade Petit Sory, ce dimanche 1er décembre 2024. Il l’a fait savoir dans l’après-midi de ce vendredi à l’occasion de la conférence de presse d’avant match dans les locaux de la LGFP.

Tout d’abord, il a exprimé son regret sur le fait que la finale se jouera sur la pelouse de son adversaire. “Les demi-finales et la finale doivent se jouer sur un terrain neutre. Je pensais que c’était à Kamsar. Mais, je me suis renseigné que c’était par faute de moyens. Si la LGFP a trouvé des arguments, c’est tout à fait normal. Je viens là-bas parce que le trophée porte le nom du président de la République donc il faut s’y mettre. Sinon, j’allais bouder la finale parce qu’on doit respecter les textes”, a précisé l’entraîneur du club de Bonfi.

Plus loin, Mohamed Maleah Camara a posé des conditions et menace de boycotter la finale comme en témoignent ces propos : « Si j’entends demain au stade, la Légende continue. Je vais arrêter le match parce que je joue sur un terrain neutre. Tout le monde doit respecter la neutralité. Et on doit jouer équitablement. Les places VIP vont être partagées à part égale. On doit mettre tout le monde dans le même bateau. Et demain, si je vois la différence, je vous préviens, je boude la finale. Je m’en fous de ce qu’ils vont dire”, a-t-il prévenu.

Le coup d’envoi de la finale de cette édition de la Coupe de la Ligue dotée du trophée le Général Mamadi Doumbouya est prévu à 16h00.

Diari Baldé