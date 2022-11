Après une série noire de 4 défaites, l’ASM Sangaredi renoue avec le succès à l’occasion de la première de son nouvel entraîneur Souleymane Camara.

A l’occasion de la sixième journée de ligue 1 guinéenne, l’Association Sportive des Mineurs de Sangaredi a de nouveau célébré un succès, chose qui n’était plus arrivée depuis sa victoire (0-1) lors de la première journée face au Hafia FC, au stade Petit Sory.

L’équipe de Sangaredi a ensuite enchaîné 4 défaites et a dû changer d’entraîneur. Pour sa première sur le banc, Souleymane Camara Abedi et ses hommes ont vaincus le FC Séquence (0-1) et se remettent en marche en Ligue 1.

Grâce à Youssouf Keira (45’+1), unique buteur de la rencontre, l’équipe de Kamsar compte désormais 6 points et remonte provisoirement à la 10e place.