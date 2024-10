Dans un décret ce mercredi 30 octobre 2024, le chef de l’Etat, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs cadres au ministère du Commerce. Ce sont :

1. Inspecteur Général, M. Fodé Salifou Sylla, précédemment chef de la section planification, statistique et formation au ministère en charge du Commerce.

2. Inspecteur général adjoint, M. Mory Diallo

3. Directeur national du Commerce intérieur et de la concurrence, M. Mohamed Traoré, précédemment Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

4. Directrice nationale adjointe du Commerce intérieur et de la concurrence, Mme Saran Diaby, précédemment Directrice préfectorale de l’agriculture et de l’élevage de Coyah.

5. Directrice nationale adjointe du Commerce extérieur et de la compétitivité, Mme Diaka Kaba, spécialiste en finance et management d’administration, précédemment attachée de cabinet au ministère en charge du Commerce.

6. Directrice nationale adjointe du Commerce extérieur et de la compétitivité, Mme Kadiatou Deka Kamara, précédemment chef de département contrôle de la restauration collective à l’Office nationale de contrôle de qualité.

7. Directeur national de l’industrie, M. Boubacar Diallo, coordinateur du projet Potentiel, précédemment Directeur appui aux entreprises à l’Agence de promotion des investissements privés.

8. Directeur national adjoint de l’industrie, M.Ibrahima Talibé Camara, consultant project manager.

9. Directrice nationale de la promotion du secteur privé, Dr. Karim Tad Diallo, précédemment directrice nationale des partenariats publics privés.

10. Directeur national adjoint de la promotion du secteur privé, M. Sanoussi Kaba, gestionnaire.

11. Directeur national des partenariats publics privés, M. Mandiou Kanté, précédemment directeur national adjoint de la promotion du secteur privé au ministère en charge de commerce.

12. Directeur national adjoint des partenariats publics privés, M. Gouraissi Barry, précédemment chef section dialogue public-privé à la division environnement climat des affaires et dialogue public-privé de la direction nationale de la promotion du secteur privé.

13. Directrice nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local, Mme Siaka Mio Tolno, précédemment directrice générale adjointe de l’Agence guinéenne de promotion des exportations Aguipex.

14. Directeur national adjoint des petits et moyennes entreprises et du contenu local, M. Saifoulaye Chérif Bah.

15. Directeur général de l’agence guinéenne de promotion des exportations, M. Amadou Daff Baldé, précédemment directeur national du commerce extérieur et de la compétitivité.

16. Directrice générale adjointe de l’agence guinéenne des exportations, Mme sayon Sylla chef d’entreprise.

17. Directrice générale du Fonds du développement industriel et des PME, Mme fanta Bérété, précédemment directrice nationale des PME et du contenu local.

18. Directeur général adjoint du Fonds du développement industriel et des PME, M.Mamadou Barry.

19. Directeur général du Fonds de garantie de prêt aux entreprises, M. Mamoudou Mara, précédemment directeur général de l’Aguipex.

20. Directeur général adjoint du Fonds de garantie de prêt aux entreprises, M. Karim Sangaré, consultant en management de projets, spécialiste en commande publique.

21. Directeur général du Centre pilote des technologies industrielles, Dr Mamady Balla camara, précédemment directeur national de l’industrie.

22. Directeur général adjoint du Centre pilote des technologies industrielles, M. Bénoi Delamou.

23. Directrice générale de stratégie et du développement, Mme Bintou Ary Kéita, spécialiste en suivi évaluation, responsable base des données de la composante 1 amélioration de l’agriculture familiale et résilience au changement climatique à Agripharm au Ministère en charge de l’Agriculture.

24. Directrice générale de stratégie et de développement, M. Ousmane Bodjé Barry