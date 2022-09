Le président de la transition a félicité son ministre de la justice et tous les acteurs qui ont œuvré et permis l’organisation et la tenue du procès historique des événements du 28 septembre 2009, attendu depuis 13 ans par le peuple de Guinée. C’était au cours du conseil ordinaire des ministres, hier jeudi.

L’initiative des autorités de la transition, d’ouvrir le procès du massacre du 28 septembre en 2009, continue à être saluée par le monde entier. D’aucuns estiment que la Guinée entame décisive liée à ce dossier dont les victimes attendent que justice soit rendue depuis plus de dix ans. Néanmoins, des interrogations font légions quant à la réussite dudit procès démarré le mercredi dernier au tribunal ad hoc dans l’enceinte de la cour d’appel de Conakry, en présence du procureur de la Cour pénale internationale.

Procès réussi ou pas, le colonel Mamadi Doumbouya a instruit en tout cas les membres du gouvernement à respecter et à faire respecter l’indépendance de la justice.

«A cet effet, il les a invités de s’abstenir de tout commentaire lié à ce procès (…)», rapporte le porte-parole du gouvernement de la transition.

La poursuite de ce procès se fera le mardi 4 octobre prochain. Déjà, 12 inculpés parmi lesquels le capitaine Moussa Dadis Camara et son ex-aide de camp, Aboubacar Diakité (Toumba), feront face de nouveau, au juge.