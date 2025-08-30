Après avoir perdu son titre en demi-finale face au Maroc, le Sénégal était opposé au Soudan ce vendredi en marge de la petite finale de la 8ème édition du Championnat d’Afrique des Nations. Dans une rencontre amplement disputée au stade Nelson Mandela de Kampala, les sénégalais se sont imposés à la séance des tirs au but face à une solide équipe soudanaise. Un succès qui permet aux lions de la Teranga de finir cette campagne avec la médaille de bronze.

L’entame du match a été en faveur des crocodiles du Nil qui ont ouvert le score à la 6e minute de jeu par l’entremise de Mohamed Teya. Un avantage qu’ils garderont jusqu’à la pause.

En seconde période, l’équipe Sénégalaise affiche de meilleures intentions. Des intentions ponctuées par l’égalisation à la 58e minute grâce à Seyni Mbaye Ndiaye.

Un résultat qui sera maintenu jusqu’à la fin des 90 minutes. Après un nul d’un but partout à l’issu du temps réglementaire, les deux équipes s’invitent à la séance des tirs au but. Un exercice qui sourit aux Sénégalais, qui s’imposent (4-2) terminant ainsi sur le podium de cette huitième édition

Une médaille de bronze pour l’honneur !

Champion lors de la dernière édition en Algérie, le Sénégal était arrivé à cette huitième édition avec le statut de favoris dans l’optique de garder son trophée. Malheureusement, les hommes de Souleymane Diallo n’ont pas atteint la finale, freinés par le Maroc au dernier carré. Il fallait au moins sauver l’honneur en remportant la petite finale. Chose que les hommes de Souleymane Diallo ont finalement réussi.

Les locaux sénégalais terminent cette édition avec un bilan de 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites.