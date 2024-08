La 11ème assemblée générale des présidents de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays de l’UEMOA et de la Guinée (PRA-UEMOA Guinée) s’est achevée ce vendredi 30 août 2024, avec le renouvellement du bureau. Le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée, Boubacar Yacine Diallo, a été élu vice-président de la plateforme pour un mandat de deux ans.

C’est le président de la HAAC du Togo, M. Pitalounani Telou, qui démarre ce jour son mandat de président de la plateforme pour deux ans. À l’expiration de son mandat, son vice-président est élu d’office président. Cela signifie que dans deux ans, l’instance de régulation de la Guinée, la HAC, assurera la gestion de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’UEMOA et de la Guinée.

Le président de la HAC Guinée, visiblement ému, s’est réjoui de cette marque de considération : « Chers collègues présidents, je suis à la fois ému par votre choix unanime et reconnaissant pour cette élection par acclamation. Au-delà de ma personne, c’est la République de Guinée et notre institution, la HAC, qui sont honorées. Que Dieu m’aide à assumer cette responsabilité. »

Cette onzième Assemblée générale des présidents de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays de l’UEMOA et de la Guinée s’achève ce vendredi 30 août 2024 sur des notes d’espoir et des recommandations pertinentes.

La Conférence des présidents a ainsi décidé de repousser l’échéance de l’effectivité de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) au 31 juillet 2025 au lieu de décembre 2024. De plus, elle recommande à chaque pays membre de désigner un représentant pour être membre du Comité des juristes experts et d’organiser des séminaires et ateliers sur les médias à l’ère du numérique.