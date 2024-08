Le Président de la transition guinéenne, le Général Mamadi Doumbouya, est attendu en Chine ce samedi 31 août 2024. Répondant à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, il prendra part au Forum sur la Coopération Sino-africaine (FOCAC), prévu du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin.

Selon un communiqué de la Présidence guinéenne, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Guinée et la Chine, deux nations aux liens historiques solides. Le FOCAC, un rendez-vous clé pour la coopération entre la Chine et les pays africains, abordera des sujets stratégiques tels que les investissements, les infrastructures, et le développement économique.

La participation du Général Doumbouya à ce forum représente une opportunité pour la Guinée de consolider ses partenariats avec la Chine, tout en explorant de nouvelles voies de coopération pour soutenir le développement national.