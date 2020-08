Au cours de la convention du Bloc Libéral ce dimanche 30 août 2020, Dr Faya Millimouno dit avoir lancé des consultations au sein du parti, dans le but de connaître la position de chacun avant de décider d’une quelconque participation à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020.

Ces consultations ont été lancées au niveau national et international, mais en raison de la pandémie de Covid-19, 80% de ces consultations ont été réalisées par vidéoconférence.

Dans son allocution d’ouverture de la convention, Dr Faya Lansana Millimouno a précisé que le niveau d’avancement des consultations ne permet pas d’annoncer le choix des militants sur la participation ou non du parti à la présidentielle du 18 octobre prochain.

« Si dans les quartiers généraux des différents partis politiques, la question sur la participation à cette élection ne se pose encore, c’est parce que notre pays va mal. Sinon dans des conditions normales, 2020 est une année électorale . Dès le début de l’année, chaque parti devrait être en ordre de bataille pour conquérir le pouvoir par les urnes, mais notre démocratie est malade« , a laissé entendre le président de Bloc Libéral.

Sur un ton ironique mais ferme, Faya Millimouno lance un défi à Alpha Condé sur son intention de s’éterniser au pouvoir: « Si Alpha pense qu’il peut être éternel, je lui demande de prendre sa voiture 4×4 la plus consciente et de faire la route Conakry-N’zérékoré. Q’il revienne par Beyla-Kérouané et qu’il prenne Kankan-Kissidougou et terminer par Faranah-Dabola…S’il arrive à Conakry sans être complètement fini, on pourra l’autoriser à se présenter de nouveau. »

Adama Hawa Bah