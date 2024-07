Le leader du Mouvement pour la Démocratie et la Liberté (MoDeL), Aliou Bah, fait face à des “menaces sérieuses”, selon la cellule de communication du parti

Le communiqué publié ce 30 juillet 2024 indique que “des informations crédibles signalent que certains leaders politiques encore sur le terrain, dont le Président du MoDeL, M. Aliou Bah, sont actuellement dans le viseur de certains membres des autorités guinéennes, qui chercheraient à le faire taire une fois pour toutes.”

Le parti qualifie ces menaces d'”inacceptables” et les dénonce comme “une tentative scandaleuse de museler un leader politique qui a toujours œuvré pour la démocratie, les droits humains, et la justice sociale en Guinée.”

La Guinée traverse une période sociopolitique tendue, marquée par le musellement des voix dissidentes par les autorités de transition. Depuis le 9 juillet, les activistes Billo Bah et Foniké Mengué sont portés disparus, détenus dans un lieu inconnu de leurs proches.

Le MoDeL appelle à leur “libération immédiate et inconditionnelle,” ainsi que celle de tous les détenus politiques et activistes. Le parti réaffirme également sa détermination à “poursuivre la lutte pour une Guinée démocratique, respectueuse des droits humains, et engagée en faveur de la justice sociale”.