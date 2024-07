Le Tribunal de première instance de Dixinn a récemment annulé l’exclusion d’Ousmane Gaoual Diallo de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Cette décision a suscité une réaction immédiate et surprise de la part du parti.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la Cellule de Communication de l’UFDG a d’abord tenu à informer ses militants et sympathisants d’une décision attribuée au tribunal de première instance de Dixinn ordonnant la réintégration de monsieur Ousmane Gaoual Diallo au sein du parti.

Ensuite, la cellule de communication a exprimé sa surprise face à cette décision judiciaire. Pour elle, aucun responsable du parti ni de ses avocats n’avait été informé d’une plainte déposée par M. Diallo, ni convoqué par le tribunal pour cette affaire.

“Cette décision, si elle était authentique, surprendrait le Parti. En effet, aucun de ses responsables, aucun de ses avocats n’a été informé d’une plainte de monsieur Ousmane Gaoual contre le Parti ou convoqué à cet effet par le dit tribunal.”

Enfin, elle annonce que la Direction nationale de l’UFDG consultera ses avocats pour déterminer la marche à suivre. En attendant, elle appelle ses militants et sympathisants à rester calmes et mobilisés. “En tout état de cause, la Direction Nationale du parti avisera ses avocats pour définir l’attitude à tenir. Elle demande aux militants et sympathisants de rester sereins face aux vains agissements et mobilisés pour répondre aux mots d’ordre du parti.”

Depuis le 19 juillet 2024, le juge Damba Oularé a déclaré “nul” l’acte d’exclusion d’Ousmane Gaoual Diallo, invoquant le “non-respect des prescriptions du règlement intérieur du parti relatif à l’exclusion” de l’ex-coordinateur de la cellule communication de l’UFDG. Selon la décision consultée par Guinee360, le tribunal a ordonné la réintégration de M. Diallo au sein du parti. “En conséquence, l’acte en date du 1er juin 2022 ordonnant l’exclusion de M. Ousmane Gaoual Diallo est déclaré nul, et sa réintégration au sein du parti est ordonnée.”

Cette décision judiciaire pourrait avoir des répercussions importantes au sein de l’UFDG et sur la scène politique guinéenne. La réintégration de M. Ousmane Gaoual Diallo, une figure influente du parti, pourrait modifier les dynamiques internes et les stratégies futures de l’UFDG.

Toutefois, la faisabilité de l’exécution de cette décision reste incertaine, d’autant plus qu’un autre membre exclu du parti avait bénéficié d’une décision similaire qui n’a jamais abouti.