Comme tous les weekends, votre quotidien d’information Guinee360.com, vous dévoile les sorties du week-end. Ils sont nombreux a livré des contenus vidéos dansant et amusants pour ses fans et au public mélomane.

DOURA YZzy sort son clip ‘’ Djip Djip ‘’

Dans la peau d’une dance hall man DOURA Yzzy a dévoilé dans la soirée de ce samedi 29 juillet 2023 son nouveau clip vidéo intitulé ‘’Djip Djip‘’. C’est un clip impressionnant pour celui qui est connu pour ses chansons d’amour, car cette fois-ci, Doura, lâche un coup de foudre à ses détracteurs dénommé ‘’Djip Djip ‘’.

Maître Hit-man met en ligne son clip ‘’Energy ‘’

L’auteur de l’album ‘’Hit kankira‘’ Fish Killer a dévoilé ce samedi 29 juillet 2023 son clip tant attendu intitulé ‘’Energy’’. C’est un clip alléchant et pleine de chorégraphies que l’auteur du titre ‘’ Woulemakoui ‘’ nous a dévoilé. Dans ce clip sensationnel l’auteur nous fait voyager dans un monde plus idyllique d’où il cite : ‘’Je ne vais pas gaspiller mon énergie pour des personnes qui ne valent pas la peine ‘’, martèle-t-il dans ‘’ Energie ‘’.

Aïcha Kindia livre son clip ‘’ On Gorko ‘’

Après un franc succès enregistré sur le réseau social TikTok sur un court extrait du titre ‘’ On Gorko ‘’, la chanteuse guinéenne Aïcha Kindia a dévoilé ce weekend le présent clip vidéo.

Ibro Gnamet et Azaya s’interrogent dans le titre ‘’ Bb qui es-tu ?‘’

Les deux prodiges du label Music 100 frontières, Ibro Gnamet et Azaya ont dévoilé le fruit de leur collaboration dénommée ‘’ Bb qui es-tu ?‘’, ce samedi 29 Juillet 2023. Dans le but de faire plaisir aux amoureux et leurs fans la chanteuse, Ibro Gnamet et son grand frère le Messi de la musique guinéenne Azaya font plaisir aux amoureux à travers leur nouveau titre d’amour qui fait chaud au cœur.

Black Jackson chante ‘’ In Fémanè ‘’

Le groupe de danse et de chant ‘’Black Jackson ‘’ a dévoilé leur nouveau clip vidéo intitulé ‘’ In Fémanè’’. Inspiré du soussou ‘’In Fémanè ‘’ qui signifie littéralement ‘’ Tu vas me chercher ‘’ raconte une histoire d’amour pleine de chagrin qui interpelle les jeunes filles sur certains de leur comportement vis-à-vis de leur admirateur. Dans ce clip de chant et de danse Black Jackson dénonce le comportement des filles.

‘’De la plus belle manière les jeunes filles qui aiment le luxe ou la richesse en amour, quand un homme n’est pas riche, elles ne sortent pas avec toi et c’est une histoire qui est inspirée d’un fait réel ‘’, nous apprend le groupe Black Jackson.

Moustapha Chamak Camara encense la femme dans son clip ‘’A Posékhi’’

Le jeune artiste chanteur guinéen Moustapha Chamak Camara a livré ce week-end son nouveau clip vidéo intitulé :‘’A posékhi ‘’. Ce bijou est un régal dédié aux femmes. Il met en valeur plusieurs comportements et appréciations que disposent les femmes de valeurs et prestiges.