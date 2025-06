Un incident diplomatique pourrait bien venir troubler les relations habituellement cordiales entre la République de Guinée et le Royaume de Belgique. Le gouvernement guinéen a officiellement exprimé ses préoccupations suite à l’arrestation de Madame Aïssatou Doukouré, ancienne ambassadrice de Guinée en Belgique, dans la Résidence des Ambassadeurs à Bruxelles. Dans une note verbale adressée au Service Public Fédéral des Affaires Étrangères belge (SPFAE), le ministre guinéen des Affaires étrangères a exprimé ses regrets de n’avoir pas été informé ni avant ni après.

Selon la correspondance transmise par le Ministère guinéen des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens établis à l’Étranger, les autorités guinéennes affirment n’avoir reçu « aucune information préalable ou postérieure » concernant l’interpellation de leur diplomate. Elles soulignent que Madame Doukouré jouit encore de son immunité diplomatique, telle que garantie par les Conventions de Vienne de 1961 et 1963, régissant les relations diplomatiques et consulaires.

Le gouvernement guinéen demande des « informations plus amples » sur les circonstances de cette arrestation, qualifiant l’événement de regrettable. Il appelle également la Belgique à « intercéder auprès des autorités compétentes » pour trouver une solution diplomatique à ce qu’il qualifie de « contentieux ». Cette formulation prudente laisse entrevoir une volonté de régler le différend à l’amiable, tout en soulignant la gravité perçue de l’incident.

Aucune réaction officielle n’a encore été émise par les autorités belges au moment de la rédaction de cet article.