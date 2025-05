Lors de son discours prononcé ce vendredi à l’ouverture des travaux du congrès national de l’Union des forces républicaines (UFR), le président de ce parti, Sidya Touré, a déploré l’absence de dialogue au cours de la transition en Guinée. Il appelle la junte à faire du dialogue un levier pour une sortie de crise.

« La transition n’est pas un projet politique personnel. C’est une opportunité pour refonder notre nation sur des bases solides », a rappelé l’ancien Premier ministre, qui tend la main aux autorités actuelles du pays.

« Ce pays est à nous tous. Personne ne doit penser qu’il peut le diriger seul. J’invite le CNRD à écouter davantage, à ouvrir un dialogue sincère avec les forces politiques, sociales et économiques du pays. Il faut sortir de la logique de confrontation. Ce dont la Guinée a besoin, c’est d’un accord pour un avenir commun, pas d’un passage en force », a lancé le leader de l’UFR.

Pour Sidya Touré, c’est le seul moyen de sauver la transition guinéenne. « Si on continue sur cette voie, on risque d’aggraver la crise. Mais si on accepte de discuter honnêtement, on peut encore sauver la transition », a-t-il conclu.